Putra Jamintel Kejagung Dikabarkan Jadi Korban Kecelakaan Beruntun

Jakarta, Beritasatu.com - Putra Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Amir Yanto dikabarkan meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan beruntun di ruas tol Pejagan-Pemalang KM 253 arah Brebes, Jawa Tengah, Minggu (18/9/2022).

Kabar tersebut beredar lewat pesan berantai kepada wartawan yang berbunyi: "Inna lillāhi wa inna ilaihi rājiun, kabar duka telah wafat Ananda Muhammad Singgih Adika bin Amir Yanto (Lahir: Depok, 24 Agustus 1999 - Wafat: Brebes, 18 September 2022) putra bungsu Jaksa Agung Muda Intelejen Dr. Amir Yanto pada malam ini 18 September 2022 . Mohon doa Bapak dan ibu sekalian."

Informasi yang beredar tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana.

"Betul (informasi meninggal)," kata Ketut.

Namun, Ketut belum dapat memastikan kabar apakah meninggalnya anak Jamintel Kejagung Amir Yanto karena peristiwa kecelakaan tersebut.

"Saya belum tahu masih on the way ke rumah beliau," kata Ketut.

Sumber: ANTARA