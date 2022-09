Gandeng Tokopedia, Henkel Kembangkan Ekosistem Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Henkel Indonesia, perusahaan asal Jerman yang memproduksi lem perekat (adhesive) mengembangkan ekosistem digital dengan menghadirkan Loctite Indonesia Official Store di perusahaan teknologi dan marketplace Tokopedia. Toko ini menawarkan solusi teknologi perekat untuk berbagai industri, seperti otomotif, manufaktur, dan pemeliharaan.

Presiden Direktur Henkel Indonesia Alejandro Schoenhoff mengatakan, Loctite Official Store di Tokopedia merupakan toko resmi digital pertama Loctite di Asia Tenggara. "Ini menjadi bagian dari keseluruhan strategi digitalisasi Henkel dalam memanfaatkan peluang e-commerce dan memperluas jangkauan distribusi," kata dalam keterangan tertulisnya Senin (19/9/2022).

BACA JUGA

Tim Indonesia Tembus Final Internasional Henkel Innovation

Dia mengatakan Hendel Indonesia mulai transformasi digital sejak 2 tahun lalu. "Dengan masuk ke digital melalui Tokopedia, ini menjadi bagian dari milestone penting kami," imbuhnya.

Sales Manager for General Manufacturing & Maintenance, Henkel Indonesia Jimmy Purnama bergabung dengan Tokopedia merupakan langkah Henkel dalam mengembangkan ekosistem digital bagi pelanggan di Indonesia.

Official store ini bertujuan menawarkan pengalaman berbelanja yang mudah bagi pelanggan dan memungkinkan mereka menerima pesanan lebih cepat. Selain dari official store, konsumen juga dapat melakukan pembelian dari distributor online yang ada.

Head of Category Development (Mom and Baby, Home and Living) Tokopedia, Ramadhan Niendraputra, menyampaikan, Tokopedia berkolaborasi dengan para mitra strategis, salah satunya Henkel, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan rumah tangga, secara online. "Kehadiran Loctite Indonesia Official Store di Tokopedia merupakan salah satu contoh upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut," kata dia.

BACA JUGA

Henkel Bantu Proses Restorasi Topeng Firaun

Di sisi lain, Tokopedia berharap bisa terus memberikan wadah bagi para pegiat usaha lokal agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat lewat pemanfaatan teknologi.

Pembalap Rizal Sungkar menyambut baik hadirnya Loctite Indonesia Official Store di Tokopedia. Pasalnya, kehadiran di ranah digital memudahkan konsumen mengaksek produk tersebut. “User friendly dapat beli online dan produknya original," ujarnya.

Henkel beroperasi di seluruh dunia dengan tiga sektor bisnis yakni adhesive technologies, beauty care dan laundry & home care.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com