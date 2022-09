Dies Natalis Ke-72 FEB UI, Dekan Teguh Dartanto: Kita Terus Lakukan Transformasi

Depok, Beritasatu.com – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto menyatakan FEB UI akan terus berbenah diri dan bertransformasi ke arah yang lebih baik untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan.

Pada awal September 2022, FEB UI telah melalui tahapan terakhir perolehan initial accreditation AACSB yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

“FEB UI terus berinovasi untuk menjawab relevansi. Kami juga melakukan reorganisasi dan revitalisasi struktur organisasi,” kata Teguh pada Dies Natalis ke-72 FEB UI di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Senin (19/9/2022).

Ia mengatakan, revitalisasi struktur organisasi mencakup pendirian Center for Education and Learning in Economics & Business (CELEB) yang bertujuan untuk meningkatkan digitalisasi perkuliahan, kualitas pengajaran, digital pedagogy, mendekatkan content kepada context perkuliahan.

Selain itu, diterapkan juga Dean Office for Strategic Planning, Evaluation, Monitoring-International Ranking (DOSPEM-IR), Institute for Advanced Studies in Economics and Business (IASEB) yang merupakan unit atau superholding yang mengoordinasikan UKK/Research Cluster dan Post-Doctoral Fellow, serta Faculty Academy untuk percepatan jabatan fungsional.

Selain itu, lanjut Teguh Dartanto, FEB UI juga melakukan digitalisasi sistem layanan dengan official visit support system (OVIS).

“Sebagai bagian dari komitmen kami melakukan transformasi organisasi, FEB UI pada hari ini mencanangkan Zona Integritas untuk mewujudkan birokrasi bersih dan semangat institusi yang terus menghidupkan legacy melalui inovasi dan perubahan yang lebih baik,” kata Teguh.

Disebutkan, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Mulai tahun depan, kami akan terbuka dan membuka diri untuk menyampaikan informasi terkait keuangan fakultas serta open performance. Kami juga akan meningkatkan welfare atau wellbeing melalui reformasi sistem insentif. Janji, komitmen, dan aksi adalah 3 mantra yang akan kami pegang untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik,” kata Teguh.

