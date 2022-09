Ribuan Orang Antar Ratu Elizabeth ke Peristirahatan Terakhir

London, Beritasatu.com- Sekitar 2.000 orang termasuk para pemimpin dunia dan keluarga kerajaan mengantar Ratu Elizabeth ke peristirahatan terakhir pada Senin (19/9/2022). Seperti dilaporkan BBC, ribuan orang lain berbaris di jalan-jalan untuk menyaksikan prosesi peti mati Ratu Elizabeth ke Kapel St George, Kastil Windsor.

Raja Charles III memimpin prosesi berkabung di belakang peti mati ibunya dari Westminster Hall ke biara. Peti mati itu kemudian melakukan perjalanan ke Kastil Windsor untuk upacara komitmen yang dihadiri oleh sekitar 800 tamu.

Upacara diadakan di Kapel St George, tempat Ratu Elizabeth dimakamkan bersama suaminya selama lebih dari 70 tahun di satu layanan keluarga pribadi.

Sebelumnya, Dean Westminster, David Hoyle yang memulai kebaktian pagi di Biara dengan berbicara tentang "komitmen teguh Ratu terhadap panggilan tinggi selama bertahun-tahun sebagai Ratu dan Kepala Persemakmuran".

"Dengan kekaguman, kami mengingat rasa tanggung jawab dan dedikasinya seumur hidup kepada rakyatnya," kenangnya.

Jemaat menyanyikan The Lord's My Shepherd - satu himne yang dinyanyikan pada pernikahan Ratu Elizabeth dengan mendiang Duke of Edinburgh, yang juga diadakan di biara.

Uskup Agung Canterbury, Yang Terhormat Justin Welby, mengatakan Ratu menyentuh banyak kehidupan. Dia mengutip penyanyi Dame Vera Lynn yang berkata "kita akan bertemu lagi" saat dia memberikan khotbah.

Ungkapan itu digunakan Ratu Elizabeth dalam pidato langka kepada bangsa di awal pandemi Covid.

"Mendiang Ratu menyatakan dalam siaran yang bertepatan dengan ulang tahun kedua puluh satu, bahwa dia akan mencurahkan seluruh hidupnya untuk mengabdi negara dan Persemakmuran. Jarang janji seperti itu ditepati dengan baik. Tak banyak pemimpin yang menerima luapan cinta seperti [luapan cinta untuk Ratu] yang telah kita saksikan [sekarang]," kata Welby.

Uskup Agung mengatakan kesedihan hari ini, tidak hanya dirasakan oleh keluarga mendiang Ratu tetapi di seluruh bangsa, Persemakmuran dan dunia. Hal itu muncul dari hidupnya yang berlimpah dan pelayanannya yang penuh kasih, yang sekarang telah hilang.

Saat kebaktian biara mendekati akhir, Last Post dimainkan - oleh musisi yang sama yang melakukannya di pemakaman Duke of Edinburgh - sebelum negara itu mengheningkan cipta selama dua menit.

Seorang peniup kemudian memainkan ratapan tradisional, sebelum Raja berdiri diam saat lagu kebangsaan dinyanyikan.

Di antara sentuhan pribadi adalah pesan tulisan tangan dari Raja, yang ditempatkan di atas peti mati dalam karangan bunga yang dipotong dari taman Istana Buckingham, Rumah Highgrove dan Rumah Clarence atas permintaannya. Bunyinya: "Dalam kenangan penuh kasih dan pengabdian. Charles R."

Sebelum kebaktian, peti mati Ratu Elizabeth dibawa - dalam prosesi pertama dari tiga prosesi sepanjang hari - dari Westminster Hall tempat dia disemayamkan sejak Rabu.

Raja Charles berjalan bersama saudara-saudaranya, anak-anak Ratu. Pangeran Wales dan Duke of Sussex berjalan berdampingan di belakang ayah mereka, sang Raja Inggris.

Acara ini diperkirakan ditonton oleh jutaan orang di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Bagi mereka yang tidak diundang, layar lebar dipasang di kota-kota di seluruh Inggris. Sementara beberapa bioskop, pub, dan tempat lain juga menayangkan acara sekali dalam satu generasi.

Ribuan orang berbaris di jalan-jalan dan berkumpul di taman-taman di sekitar ibu kota untuk mendengarkan kebaktian itu, dengan banyak yang meneteskan air mata.

Ini adalah pemakaman kenegaraan pertama sejak pemakaman Sir Winston Churchill pada tahun 1965 dan acara seremonial terbesar sejak Perang Dunia Kedua.

Saat peti mati menuju ke arah Hyde Park Corner, hormat senjata ditembakkan setiap menit, sementara orang-orang menonton dari area pandang yang ditentukan di sepanjang rute.

Prosesi melewati Parade Pengawal Berkuda, tempat Ratu Elizabeth memimpin sejumlah upacara Trooping the Color, dan menyusuri Mall. Di sana, ia disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan.

Saat peti mati Ratu melewati Istana Buckingham untuk terakhir kalinya, para staf berdiri di luar untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Raja Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew dan Edward, serta Pangeran William dan Harry, berjalan di belakang mobil jenazah dalam prosesi terakhir menuju Kapel St George.

