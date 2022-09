Kanwil Kemenkumham DKI Pelopori Dialog dengan Perguruan Tinggi

Jakarta, Beritasatu.com - Guna penyebarluasan informasi dan pemahaman hukum tentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta melakukan dialog dengan lima Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Ibu Kota.

Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan partisipasi dan keterlibatan publik dan secara sungguh-sungguh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu wajib memiliki 3 (tiga) prasyarat penting yaitu hak untuk didengarkan (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin, 19/09 ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Hukum dan HAM agar masyarakat lebih memahami substansi dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan masukan-masukan.

“Terutama dari pihak perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah mitra stategis kemenkumham dalam menyampaikan kebijakan pemerintah” kata Ibnu Chuldun, Kakanwil Kumham DKI Jakarta dalam pembukaan dialog tersebut.

Sumber: BeritaSatu.com