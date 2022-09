Nadiem Makarim Pamerkan Merdeka Belajar di Forum PBB

New York, Beritasatu.com - Pada hari ketiga kunjungan kerjanya di Amerika Serikat (AS), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim menjadi pembicara pada sesi ‘Digital Learning and Transformation’ pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Transforming Education yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kota New York, Amerika Serikat (AS), Senin (19/9/2022) waktu setempat.

Sesi khusus ini menghadirkan para pemimpin negara yang menjadi pionir dalam hal pembelajaran digital. Pada kesempatan ini, Nadiem menekankan bahwa kebutuhan guru dan peserta didik menjadi akar dari kebijakan teknologi pendidikan yang diterapkan di Indonesia.

“Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah memulai transformasi paling progresif dalam sejarah pendidikan Indonesia. Kebijakan ini kami beri nama Merdeka Belajar,” ucap Nadiem, Senin (19/9/2022) waktu setempat.

BACA JUGA

Kemendikbudristek Dorong Transformasi Literasi Lewat Merdeka Belajar

Dalam keterangan pers tertulis, Selasa (20/9/2022), sesi "Digital Learning and Transformation" bersama para pemimpin negara bertujuan untuk mempromosikan solusi inovatif, kebijakan dan praktik yang memberdayakan, serta memastikan akses pendidikan digital di berbagai belahan dunia.

Dalam paparannya, Nadiem akan menjelaskan bahwa teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berpusat pada pemangku kepentingan.

Baca selanjutnya

“Filosofi desain teknologi kami berpusat pada pengguna. Kami mendengarkan guru, kepala ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com