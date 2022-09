Cuekin Pria Kulit Hitam, Raja Charles III Dituding Rasis

London, Beritasatu.com - Raja Charles III dituding rasis di media sosial karena tidak meladeni ajakan bersalaman yang dilakukan seorang pria kulit hitam.

Saat ia menghadiri misa kematian Ratu Elizabeth II, saat ribuan orang mengantre untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Ratu di Istana Kapel Westminster, pertemuannya dengan seorang pria kulit hitam memicu kontroversi di media sosial.

Bersama putranya Pangeran William, Raja Charles III mendekati peserta, tetapi dia membuat gerakan yang tidak berjalan dengan baik, dan bahkan digambarkan sebagai rasis. Video yang diunggah di media sosial Twitter itu mengumpulkan lebih dari 60.000 like dan lebih dari 17.000 retweet, serta lebih dari dua juta penonton.

Lantas apa sebenarnya yang dilakukan Raja Charles III? Saat menyapa mereka yang hadir, pada suatu saat giliran seorang warga kulit hitam yang mengulurkan tangannya, namun pada saat itu Raja Charles III menoleh, menatap pria itu lagi dan tidak menjabat tangannya, meski fakta bahwa dia bersikeras menyambut uluran tangan pria itu.

