Mau Tahu Berapa Jumlah Semut-semut di Dunia? Ini Perkiraan Ilmuwan

Berlin, Beritasatu.com – Semut-semut itu memang berukuran kecil, tetapi tidak dalam jumlah. Sebuah studi baru memperkirakan, ada sekitar 20 kuadriliun semut di dunia pada waktu tertentu. Itu setara dengan 20.000 triliun individu semut.

Perkiraan itu dua hingga 20 kali lebih tinggi dari yang sebelumnya, menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences pada awal pekan ini.

"Kami sangat terkejut dengan banyaknya jumlah semut yang kami temukan," kata Sabine S. Nooten, ahli ekologi serangga dan peneliti utama sementara di Universitas Würzburg di Jerman, kepada CNN, Selasa (20/9/2022).

Nooten adalah salah satu penulis utama penelitian ini.

"Kami hampir tidak memiliki ekspektasi apa pun karena angka-angka yang beredar sebelumnya dalam literatur ilmiah pada dasarnya adalah tebakan terpelajar, dan mereka memiliki sangat sedikit data empiris untuk digunakan," tambahnya. "Dan, jadi, ini adalah hal baru dari penelitian kami karena kami mensintesis data dari banyak studi empiris."

Perkiraan global sebelumnya antara 1 kuadriliun dan 10 kuadriliun semut oleh ahli biologi terkenal Bert Hölldobler dan Edward O. Wilson mengasumsikan bahwa mereka membentuk sekitar 1% dari perkiraan populasi serangga dunia sebesar 1 triliun individu, menurut penelitian tersebut.

Namun, tim peneliti dari studi terbaru ini mendasarkan perkiraan baru pada bukti pengamatan dari kumpulan data ekstensif sampel semut yang didistribusikan secara global. Para penulis mengidentifikasi dan menilai 465 studi yang sesuai, mencakup 1.306 lokasi pengambilan sampel, yang mencakup semua benua dan bioma utama tempat semut hidup.

Para ilmuwan dapat menggunakan kumpulan data komprehensif studi, yang mencakup 80 tahun, untuk memprediksi seperti apa komunitas atau lingkungan di masa depan, menurut Nooten. Misalnya, tim memperkirakan jumlah semut yang tinggal di tanah, yang menghuni daerah tropis dan subtropis, seperti hutan Amerika Selatan, sekitar 3 kuadriliun.

"Kami mungkin sudah dapat melihat perubahan dari waktu ke waktu dalam kumpulan data kami," kata rekan penulis Patrick Schultheiss, peneliti utama sementara di Universitas Würzburg, kepada CNN.

Schultheiss menyoroti bahwa perubahan dalam pertanian atau cara penebangan hutan dapat berdampak pada jumlah semut.

"Tidak ada yang pernah mengumpulkan kumpulan data tentang semut dalam skala global," kata Schultheiss.

Perkiraan jumlah semut ini melebihi biomassa gabungan, yaitu, massa total burung liar dan mamalia dan setara dengan sekitar 20% dari biomassa manusia, menurut penelitian.

Sumber: CNN