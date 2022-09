Joe Biden Sebut Covid-19 Berakhir, Epidemiolog: Itu Pernyataan Pribadi

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, pernyataan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa "pandemi telah berakhir", meskipun negara itu terus bergulat dengan infeksi virus corona atau Covid-19 yang membunuh ratusan orang Amerika setiap hari bersifat pernyataan pribadi. Dalam hal ini, pernyataan Joe Biden tersebut belum memiliki dasar yang kuat secara indikator pandemi.

“Pandemi itu wabah global yang menimpa semua negara dan tidak bisa ditentukan akhir pandemi oleh satu negara, meskipun negara itu besar seperti AS karena dampak dari pandemi bukan hanya AS,” kata Dicky kepada Beritasatu.com, Rabu (21/9/2022).

Dicky menjelaskan berdasarkan sejarah pandemi, maka suatu pandemi bisa berakhir atas tiga kriteria di antaranya; adanya imunitas yang terbentuk dan bersifat menetap jangka panjang, adanya vaksin atau obat yang efektif dalam mencegah penyebaran, keparahan dan kematian. Kemudian, karakter dari virus itu sendiri yang memang cenderung menurun membuat atau infeksi pada manusia.

Kendati begitu, Dicky menuturkan ketiga kriteria tersebut tidak terjadi pada pandemi pada Covid-19. “Jadi bicara pandemi Covid-19 tentu sebut akan berakhir masih cukup jauh, tetapi semakin menurun dampaknya pada kesehatan manusia itu saat ini terjadi,” ucapnya.

