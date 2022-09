Kakorlantas: Pelanggaran Anggota Masih Jadi Permasalahan

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Santyabudi mengungkapkan, masih ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pihaknya. Permasalahan itu seperti kemacetan lalu lintas hingga pelanggaran anggota di lapangan.

"Permasalahan dalam bidang operasional antara lain adalah masih terjadinya peristiwa laka menonjol, kendaraan angkutan barang yang over dimensi dan overload, kemacetan lalu lintas, balap liar, hingga pelanggaran-pelanggaran anggota di lapangan," kata Firman dalam sambutannya di hari ulang tahun ke-67 Lalu Lintas Bhayangkara di gedung Korlantas Polri, Kamis (22/9/2022).

Dikatakan Firman, selain di bidang operasional, masalah dari sisi regulasi yaitu pembenahan angkutan umum hingga konversi dari kendaraan bermotor menuju kendaraan elektrik.

"Aspek regulasi terdapat beberapa isu krusial antara lain pembenahan angkutan masal berbasis jalan, keberadaan taksi daring, pengaturan fungsi sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum, evaluasi keberlakuan dana preservasi jalan dan program konversi sepeda motor BBM ke listrik," ucapnya.

Lebih lanjut Firman mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut. Mulai dari bidang akademik seperti memperbanyak pelatihan hingga literatur mengenai keselamatan berlalu lintas.

"Strategi administrasi dengan membuat grand strategi yang visioner melalui it for road safety. Strategi operasional rutin, khusus, dan kontijensi dengan membuat permodelan dan pembuatan program unggulan. Strategi soft power dalam n-helix atau dengan berbagai mitra lainnya guna mencapai tujuan road safety dan strategi politik guna mendapatkan dukungan political will dalam mencapai tujuan road safety," tutur Firman.

