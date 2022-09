Kenalkan Data Science dan AI, Data Enthusiast Day Digelar

Jakarta, Beritasatu.com – Data Academy kembali menggelar acara tahunan Data Enthusiast Day 2022 yang bertujuan memperkaya talenta data Indonesia dalam bidang data science dan artificial intelligence (AI). Data Enthusiast Day pada tahun ini mengambil tema “Data Science & AI Goes Mainstream - When Data and AI play an important role in organizations“.

Luthfy Ardiansyah selaku CEO Data Academy menjelaskan bahwa keilmuan data dan AI saat ini tidak hanya menjadi bagian dari analisa untuk pengambilan keputusan, tapi menjadi bagian dari operasional sehari-hari suatu organisasi seperti sales, distribution dan lainnya bahkan menjadi interaksi kepada pelanggannya.

Acara daring ini berhasil menarik lebih dari 700 peserta pendaftar yang terdiri dari akademisi, industry and government, mulai dari siswa, mahasiswa, guru, dosen hingga profesional yang tersebar di 11 provinsi pada Rabu (14/09) di Jakarta. Penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat menarik minat siswa dan mahasiswa dalam bidang data sciencedan AI, serta memperkecil jurang antara ketersediaan talenta dan kompetensinya dengan kebutuhan di dunia industri.

Sebagai platform pembelajaran yang mendorong terjadinya link and match, Data Academy memberikan sinergi yang berkesinambungan antara edukasi, korporasi, instansi pemerintah, komunitas, prinsipal dan para profesional. Sebagai pusat pembelajaran data science Data Academy juga menyediakan sertifikasi nasional maupun internasional di bidang Data, serta pembelajaran e-learning.

Sumber: BeritaSatu.com