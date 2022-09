Siap-siap, TV Analog di Jabodetabek Dimatikan 5 Oktober

Jakarta, Beritasatu.com - Siaran televisi analog di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek bakal dimatikan pada 5 Oktober 2022 mendatang.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 60A Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pelaksanaan penghentian siaran televisi analog terestrial atau yang dikenal dengan Analog Switch Off (ASO) secara nasional akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 2 November 2022.

Untuk siaran TV analog di wilayah Jabodetabek akan dilaksanakan Analog Switch Off(ASO) atau berhenti mulai 5 Oktober 2022. Siaran TV selanjutnya beralih ke sistem siaran TV digital.

BACA JUGA

Siaran TV Analog di 9 Wilayah Mulai Dimatikan, Ini Jadwalnya

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti mengatakan Jabodetabek siap ASO karena telah memenuhi ukuran kesiapan yang terdiri dari tiga hal.

Baca selanjutnya

“Pertama, di wilayah tersebut terdapat siaran TV analog yang akan dihentikan ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com