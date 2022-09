Bahas Parameter Endemi Covid-19, Menkes Budi Temui WHO

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin menemui Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus guna komunikasi dan membahas lebih lanjut parameter suatu negara masuk endemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Mohammad Syahril kepada Beritasatu.com, Jumat (23/9/2022).

"Saat ini Menkes Budi juga sedang ada pertemuan dengan Dirjen WHO di Amerika Serikat (AS) pada acara Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS sekaligus membahas akhir pandemi Covid-19 dan masuk fase endemi," kata dr Syahril.

WHO menyebut akhir pandemi Covid-19 kini sudah di depan mata. Situasi pandemi di Indonesia sekarang relatif terkendali dan bersiap transisi ke fase endemi Covid-19.

upaya penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi tetap perlu digencarkan, agar

Sumber: BeritaSatu.com