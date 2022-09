Akibat Sengketa Drone, Ukraina Usir Duta Besar Iran

Kyiv, Beritasatu.com- Ukraina mengusir duta besar Iran dan berencana untuk mengurangi kehadiran diplomatik Teheran. Seperti dilaporkan RT, Jumat (23/9/2022), Ukraina menuduh Iran menjual drone serang ke Rusia.

Pemerintah di Kyiv mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka mencabut akreditasi duta besar Iran di Ukraina dan akan “secara signifikan mengurangi” jumlah diplomat Iran di kedutaan, sebagai tanggapan atas “tindakan tidak bersahabat” Teheran dalam menjual drone tempur ke Rusia.

Pasokan senjata ke Moskwa secara langsung bertentangan dengan posisi netralitas, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, yang diumumkan secara terbuka oleh pimpinan tertinggi Iran,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina, yang lebih lanjut menyebutnya “tindakan tidak bersahabat yang berurusan dengan pukulan serius bagi hubungan Ukraina-Iran.”

Keputusan untuk mencabut akreditasi dan mengeluarkan sejumlah diplomat yang belum ditentukan itu disampaikan kepada kuasa usaha Iran pada Jumat malam. Sementara itu, kementerian pertahanan Ukraina mengklaim telah menghancurkan enam “drone kamikaze Rusia yang disediakan oleh Iran.”

Menurut foto dan video yang beredar di media sosial, pasukan Rusia yang beroperasi di Ukraina telah menggunakan drone kamikaze bertanda Geran-2 (Geranium), yang menyerupai Shahed-136 buatan Iran.

Satu video yang belum diverifikasi dari Odessa pada hari Jumat menunjukkan pasukan Ukraina mengekstraksi drone jenis lain dari perairan Laut Hitam. Drone tersebut dilaporkan terlihat seperti platform observasi Mohajer-6.

AS pertama kali menuduh Iran menjual drone penyerang ke Rusia pada Juli, yang dibantah Teheran. Pada akhir Agustus, Kremlin menyebut laporan media AS tentang transfer drone sebagai “pengisian informasi. AS menyatakan hubungan dengan Iran “berkembang secara dinamis” dan akan terus berlanjut.

Selain rudal dan artileri, Washington telah memberi Ukraina ratusan drone kamikaze taktis Switchblade, serta model yang dijuluki Phoenix Ghost, yang diduga dikembangkan sesuai spesifikasi Kyiv dalam waktu singkat.

Kyiv juga telah membeli beberapa drone serang dari perusahaan Turkiye Baykar Makina. Ukraina juga berusaha membangun pabriknya sendiri untuk memproduksi UAV Bayraktar dan Akinci.

Dimiliki bersama oleh menantu Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Baykar dilaporkan telah bersumpah "tidak akan pernah" untuk menjual drone ke Rusia. Namun, itu tidak menghentikan Moskwa untuk mempertahankan hubungan diplomatik dengan Ankara.

Sumber: BeritaSatu.com