Kemenkeu Benarkan Mahfud soal Rp 1.092 Triliun untuk Papua, Ini Perinciannya

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membenarkan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyebut pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 1.000 triliun untuk Papua, termasuk melalui dana otonomi khusus atau dana otsus.

Yustinus Prastowo bahkan menyebut anggaran yang telah dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat, termasuk dana otsus mencapai 1.092 triliun sejak 2002 hingga 2021.

"Prof @mohmahfudmd benar, dukungan fiskal untuk Papua dan Papua barat cukup besar. Kurun 2002-2021, dana otsus dan DTI mencapai Rp 138,65 triliun, TKDD sebesar Rp 702,30 triliun, dan belanja K/L sebesar Rp 251,29 triliun. Total Rp 1.092 triliun. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua," kata Yustinus Prastowo melalui akun Twitter pribadinya @prastow yang dikutip, Sabtu (24/9/2022).

Yustinus Prastowo menyatakan, anggaran yang demikian besar menunjukkan besarnya perhatian pemerintah pusat untuk Papua dan papua Barat. Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) per kapita Papua dan Papua Barat bahkan lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah. Papua dan Papua Barat, katanya menerima transfer Rp 14,7 juta per penduduk dan Rp. 10,2 juta per penduduk. Angka itu lebih besar dari Kalimantan Barat yang tercatat sebesar 4,9 juta per penduduk, Aceh sebesar 6,4 juta per penduduk, dan NTT sebesar 4,2 juta per penduduk.

"Maka, penting mengevaluasi 20 tahun otsus untuk diperbarui. Yaitu lewat peningkatan dan penguatan desain tata kelola yang akuntabel dan transparan, peran APIP (melibatkan BPKP) dan sinergi antar K/L, pengaturan terkait usulan DTI, serta efektivitas monev dan penggunaan sisa dana otsus," katanya.

Yustinus Prastowo menekankan, transparansi data tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dan rakyat untuk terus menjaga dan mengawasi pengelolaan dana di daerah yang lebih akuntabel. Dikatakan, dukungan dan perhatian semua pihak diperlukan untuk tata kelola keuangan pusat dan daerah yang semakin transformatif.

"Semoga peristiwa saat ini jadi momentum untuk meneguhkan komitmen terhadap Papua, sekaligus untuk transformasi tata kelola yang baik. Korupsi adalah musuh bersama. Jangan sampai tata kelola yang buruk mengakibatkan rakyat jadi korban. Sebaliknya, Papua harus sejahtera dan maju," katanya.

Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah pusat telah menggelontorkan sekitar ...

