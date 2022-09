TikTok Larang Penggalangan Dana Kampanye Politik AS

California, Beritasatu.com- TikTok melarang penggalangan dana kampanye politik Amerika Serikat (AS) di platformnya. Seperti dilaporkan Financial Times, Kamis (22/9/2022), Langkah ini dilakukan saat aplikasi media sosial menghadapi tekanan untuk mengatasi misinformasi menjelang pemilihan paruh waktu AS.

Dalam satu posting blog pada hari Rabu, aplikasi video bentuk pendek mengatakan akan mulai menguji coba "verifikasi wajib" untuk semua akun milik politisi AS, partai politik dan kelompok pemerintah hingga akhir pemilu sela pada bulan November.

Perusahaan, yang dimiliki oleh ByteDance yang berbasis di Tiongkok, telah melarang iklan politik di platform, termasuk video influencer politik berbayar.

Namun, dikatakan bahwa sekarang juga akan melarang politisi dan akun politik untuk meminta sumbangan atau menerima hadiah melalui platform, dan menggunakan kemampuan e-niaganya, misalnya untuk menjual barang dagangan.

TikTok meledak dalam popularitas selama pandemi, terutama di kalangan demografis “Gen Z”, dan telah menjadi alat utama bagi politisi Demokrat dan Republik untuk menjangkau audiens yang lebih muda.

Secara khusus, TikTok juga menghadapi kekhawatiran dari anggota parlemen AS atas praktik datanya dan ancaman terhadap keamanan nasional jika informasi pengguna pribadi dapat diakses oleh pemerintah Tiongkok, satu tudingan yang dibantah perusahaan.

Kritikus telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Tiongkok juga dapat memengaruhi kebijakan moderasi kontennya, baik menyensor konten atau meningkatkan propaganda—sekali lagi tuduhan yang dibantah TikTok.

TikTok, yang menyebut dirinya sebagai "platform hiburan", menyatakan bahwa perubahan terbaru dirancang untuk memastikan aplikasi "tetap menjadi pengalaman yang menyenangkan, positif, dan menyenangkan".

“Kami bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara memungkinkan orang untuk mendiskusikan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka sambil juga melindungi platform kreatif dan menghibur yang diinginkan komunitas kami,” Blake Chandlee, presiden solusi bisnis global TikTok, mengatakan.

Pemerintahan Presiden Joe Biden sedang meninjau upaya mantan presiden Donald Trump untuk melarang TikTok dengan alasan keamanan nasional, dan aplikasi tersebut juga menghadapi pengawasan dari Komite Investasi Asing AS, atau Cfius, panel pemerintah yang meninjau investasi asing.

Sesuai dengan tuntutan pemerintah AS dan Cfius, perusahaan tersebut bekerja sama dengan perusahaan perangkat lunak cloud AS Oracle untuk memastikan data pengguna Amerika disimpan di negara tersebut. Kerja sama ini juga bertujuan untuk memperkenalkan lebih banyak kontrol ketika staf Tiongkok memiliki akses ke data tersebut.

Namun, selama sidang Senat AS tentang dampak media sosial terhadap keamanan dalam negeri pekan lalu, chief operating officer TikTok Vanessa Pappas menolak untuk berkomitmen untuk memutus semua aliran data pengguna AS ke Tiongkok. Para staf TikTok atau ByteDance yang berbasis di Tiongkok membuat jengkel anggota parlemen.

