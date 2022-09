CSIS: Jika Head to Head di Pilpres 2024, Anies Kalahkan Ganjar dan Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com - Survei terbaru Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenangi pertarungan pilpres saat head to head dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Meskipun, dalam survei tersebut, Ganjar Pranowo selalu dominan ketika simulasi 3 nama, 7 nama dan 14 nama.

Survei ini memotret preferensi pilihan politik pemilih muda yang berusia 17-39 tahun.

"Kalau head to head antara Pak Ganjar dan Pak Anies, maka Pak Anies menang karena ada perpindahan suara pemilih dari calon-calon lainnya, seperti pemilih Pak Prabowo, Pak Sandiaga, Pak Ridwan Kamil dan segala macamnya," ujar peneliti CSIS Arya Fernandez dalam rilis hasil survei, Senin (26/9/2022).

Dalam simulasi head to head Anies vs Ganjar, elektabilitas Anies berada di angka 47,8%, terpaut 3,9% dengan elektabilitas Ganjar Pranowo yang berada di angka 43,9%. Sementara jika head to head dengan Prabowo Subianto, selisih suaranya cukup jauh, di mana Anies mendapatkan suara 48,6% dan Prabowo 42,8%.

Survei ini digelar pada 8-13 Agustus 2022 dengan jumlah sampel 1.200 responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Responden merupakan penduduk Indonesia yang telah berusia 17-39 tahun saat survei dilakukan.

Penarikan sampel sepenuhnya dilakukan secara acak menggunakan metode multistage random sampling. ...

