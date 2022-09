Kebijakan WHO, Petunjuk Akhiri Pandemi Covid-19 ke Endemi

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Mohammad Syahril menyebut enam kebijakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadi petunjuk untuk mengakhiri pandemi Covid-19 dan menuju endemi.

"Jadi Indonesia memiliki enam pekerjaan rumah yang harus dikerjakan agar pandemi Covid-19 benar-benar berakhir dan menuju endemi. Saat ini baru itu dahulu," katanya kepada Beritasatu.com, Senin (26/9/2022).

Hal itu merupakan salah satu hasil kunjungan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin saat menemui Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus di Amerika Serikat (AS) pada acara Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS sekaligus membahas akhir pandemi Covid-19 dan masuk fase endemi.

WHO menyebut akhir pandemi Covid-19 kini sudah di depan mata. Situasi pandemi di Indonesia sekarang relatif terkendali dan bersiap transisi ke fase endemi Covid-19.

Meski begitu, upaya penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi tetap perlu digencarkan, agar situasi pandemi yang mereda kini tidak justru menjadi peluang munculnya mutasi varian Corona baru.

Jubir dr Syahril mengimbau masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) khususnya memakai masker dan vaksinasi agar pandemi Covid-19 benar-benar berakhir dan tuntas.

Sumber: BeritaSatu.com