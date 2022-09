Amerika Serikat Sumbang Ukraina Rp 22,7 Triliun Per Bulan

Kyiv, Beritasatu.com- Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) menyumbang US$ 1, 5 miliar (Rp 22,7 triliun) per bulan.

Seperti dilaporkan RT, Senin (26/9/2022), jumlah tersebut diungkap oleh pemimpin Ukraina saat wawancara dengan pembawa acara CBS Margaret Brennan untuk program 'Face the Nation', yang ditayangkan pada Minggu (25/9).

Saat ini, Kyiv mengalami defisit US$5 miliar (Rp 75,8 triliun) dalam anggaran kami. Amerika Serikat memberi kami US$1,5 miliar setiap bulan untuk mendukung anggaran kami untuk berperang” melawan Rusia,” kata Zelenksy soal dampak invasi Rusia.

Zelensky berpendapat bahwa mempersenjatai dan membantu Ukraina secara militer adalah "win-win" bagi AS. Dia berjanji bahwa begitu Rusia dikalahkan, rakyat Ukraina akan kembali ke negara asal mereka dan mulai membayar pajak di sana, meringankan beban pembayar pajak Amerika.

“Bagi Amerika Serikat, ini akan menjadi penghematan yang signifikan, tetapi bagi kami, ini akan menjadi peluang untuk mengamankan wilayah kami dan membuatnya aman bagi penduduk kami,” katanya.

Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk membantu Ukraina "selama yang diperlukan" untuk mengamankan kekalahan strategis Rusia, yang ia nyatakan sebagai tujuan akhir Washington dalam konflik tersebut.

Banyak orang Amerika tidak sependapat dengan presiden bahwa situasi di Ukraina sangat penting. Menurut jajak pendapat pemilihan konservatif Rasmussen Reports, Ukraina gagal membuat daftar sepuluh besar masalah yang menjadi perhatian calon pemilih.

Awal bulan ini, pemerintahan Biden meminta Kongres untuk mengesahkan sekitar US$12 miliar (Rp 182 triliun) bantuan tambahan untuk Ukraina, termasuk US$4,5 miliar (Rp 68 triliun) untuk mendukung pemerintah Kyiv secara finansial setelah September. Biden meminta US$2 miliar (Rp 30 triliun) di atas itu, untuk membantu Ukraina mengimbangi kenaikan harga energi.

Paket tersebut diharapkan akan disetujui pada hari Jumat, tetapi beberapa analis politik mempertanyakan apakah arus kas ke Ukraina dapat dipertahankan setelah pemilihan paruh waktu pada bulan November.

“Amerika tidak mampu memberikan buku cek kosong ke Ukraina ketika kita mengalami inflasi, harga gas, krisis rantai pasokan, semua hal di atas, terjadi di dalam negeri. Itulah yang saya dengar dari pemilih saya,” kata seorang anggota parlemen GOP kepada Politico, yang berbicara dengan syarat anonim.

Sumber: BeritaSatu.com