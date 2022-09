Ibas Tegaskan SBY Bukan Golden Boy of America

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi Partai Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau biasa disapa Ibas menegaskan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan golden boy of America atau anak emas Amerika Serikat (AS). Dia menyatakan SBY adalah golden boy of Indonesia, sepenuhnya pro Indonesia dan tidak pro AS maupun pro Tiongkok.

“Jadi, SBY menurut saya dia adalah salah satu golden boy of Indonesia. Kami sendiri dibilang pro Amerika, tentu tidak. Dibilang pro-Tiongkok juga tidak. SBY ini pro Indonesia, Ibas ini pro Indonesia, Partai Demokrat pro Indonesia,” ujar Ibas dalam keterangannya, Rabu (28/9/2022).

Saat SBY menjadi presiden Indonesia, Ibas mengatakan memiliki hubungan baik dengan AS dan dengan Tiongkok. SBY beberapa kali kunjungan dan membangun kemitraan strategis dengan AS. Dengan Tiongkok pun demikian, SBY beberapa kali mengundang investor hadir ke Indonesia. “Begitu pun beliau sempat berkunjung ke Tiongkok, dan hubungannya sangat baik,” tutur Ibas.

Ibas juga mengungkapkan tentang filosofi utama kebijakan luar negeri Indonesia pada era SBY, yaitu all foreign direct policy with millions friends, zero enemy. Saat itu, kata dia, Indonesia berhubungan baik ke semua arah dengan prinsip satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.

“Kita bisa kerja sama dengan siapa pun. Filosofi ini menjadi dasar kebijakan kerjasama dengan negara lain di dunia. Filosofi ini terlihat juga dalam partisipasi Indonesia dalam berbagai forum-forum negara di dunia,” ungkap Ibas.

“Indonesia juga telah terlibat dalam strategic partnership, sehingga dengan filosofi ini, Presiden SBY mendorong pemanfaatan soft power dan pengaruh Indonesia di tingkat dunia,” tambah wakil ketua Banggar DPR ini.

