AS Kerahkan F-15 untuk Jatuhkan Pesawat Tak Berawak Iran

Erbil, Beritasatu.com - AS mengerahkan jet tempur F-15 untuk menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak Iran yang tampaknya menuju pasukan AS di Erbil, Irak, pada hari Rabu, seorang pejabat AS mengatakan kepada CNN.

Pasukan AS meluncurkan jet setelah melacak puluhan rudal balistik jarak pendek Iran tengah menuju posisi Kurdi di Irak utara Rabu, menurut dua pejabat AS lainnya. Penilaian awal adalah peluncuran berasal dari dalam Iran, kata para pejabat.

"Ini adalah insiden yang signifikan," kata salah satu pejabat.

“Sekitar pukul 14.10 waktu setempat, pasukan AS menjatuhkan pesawat Udara Tak Berawak Mojer-6 Iran yang menuju ke arah Erbil karena muncul sebagai ancaman bagi pasukan USCENTCOM di daerah tersebut,”, kata Komando Pusat AS dalam sebuah pernyataan.

Iran telah menargetkan militan yang berbasis di wilayah Kurdi Irak di masa lalu, tetapi serangan telah meningkat sejak akhir pekan. Teheran menuduh kelompok-kelompok Kurdi mengacaukan negara dengan mendukung para pengunjuk rasa yang telah berdemonstrasi menentang otoritas Iran setelah kematian wanita Kurdi Mahsa Amini dari Iran, menurut Fars, sebuah kantor berita yang mendukung pemerintah.

Kedua pejabat AS menekankan, pada titik ini, keyakinan bahwa Iran berusaha untuk menyakiti pasukan Kurdi untuk berpotensi mengalihkan perhatian dari protes saat ini di Iran. Protes telah berkecamuk di bagian barat Iran, rumah bagi banyak orang Kurdi yang marah dengan kematian Mahsa Amini.

Peluncuran sejumlah besar rudal balistik memang menimbulkan kekhawatiran tentang niat jangka panjang Iran dan potensi eskalasi, kata para pejabat AS.

