Terintegrasi, Aplikasi PeduliLindungi Versi Baru Segera Diluncurkan

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan aplikasi kesehatan terintegrasi PeduliLindungi yang berisi rekam medis elektronik maupun layanan kesehatan bakal diluncurkan pada November 2022 mendatang.

"Aplikasi PeduliLindungi yang baru akan diluncurkan bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional pada 12 November 2022," ujar Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes, Setiaji, dalam acara "R17 Podcast Show : Emphasizing the Security of Infrastructure for Inclusive Indonesia E-Economy" yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Dalam keterangannya, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan Kemenkes ini menjelaskan integrasi data tersebut memiliki banyak manfaat, di antaranya persoalan antrean pasien. Selama ini yang dilayani pertama adalah pasien yang datang, padahal perlu dilihat bagaimana kondisi dari pasien tersebut.

"Pasien yang memiliki kondisi yang kurang baik perlu mendapatkan prioritas. Meskipun sudah ada IGD, tetapi hal itu beda dengan rawat jalan," ungkap Setiaji.

Kemudian juga mempermudah persoalan rujukan, yang mana pasien kesulitan mencari rumah sakit. Dengan aplikasi yang terintegrasi tersebut memudahkan pasien dalam mencari rujukan.

Selain itu juga, rekam medis secara daring. Dengan adanya rekam medis ...

Sumber: BeritaSatu.com