Bantah Desmond, Komnas HAM Tegaskan Timsel Telah Bekerja Sesuai Aturan

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin membantah tuduhan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa yang menyebutkan tim seleksi calon komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 tidak bekerja profesional dan melanggar peraturan tata tertib. Menurut Amiruddin, pihaknya telah bekerja sesuai dengan aturan dan tatib yang berlaku dalam pembentukan timsel.

Hal ini disampaikan Amiruddin langsung dalam rapat fit and proper test calon komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 di Ruang Komisi III DPR, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022). Amiruddin kembali mencalonkan diri menjadi anggota Komisioner Komnas HAM periode mendatang.

“Kami berpikir bahwa itu sesuai dengan aturan dan dalam berjalannya juga tidak berdampak atau mengubah substansi dari kerjanya pansel (timsel) itu,” kata Amiruddin.

Dalam rapat paripurna komisioner Komnas HAM, kata Amiruddin, pihaknya juga sudah mempertimbangkan berbagai aspek dalam pembentukan dan pemilihan anggota timsel. Kemudian, timsel bekerja dalam waktu kurang lebih satu tahun dalam melakukan seleksi calon anggota komisioner Komnas HAM.

“Waktu itu satu tahun, kami buat dalam putusan dalam paripurna, memang satu bekerjanya, memang ada diskusi untuk memperpendek masa (kerja), karena berhubungan dengan anggaran, jadi, waktu itu kita jalankan tatib dengan baik,” tandas Amiruddin.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyebutkan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 merupakan fit and proper test paling buruk. Hal ini disampaikan Desmond saat fit and proper test calon komisioner Komnas HAM petahana Amiruddin di Ruang Komisi III, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022). Amiruddin merupakan Wakil Ketua Komnas HAM RI Periode 2017-2022 Amiruddin.

“Pertama, saya menyampaikan bahwa proper hari ini adalah proper yang paling buruk. Kenapa? Saudara calon (Amiruddin) adalah hari ini adalah masih sebagai komisioner Komnas HAM. Catatan kami, komisioner Komnas HAM telah memproduk timsel yang cacat karena pelanggaran tatib,” ujar Desmond dalam rapat tersebut.

Selain itu, kata Desmond, timsel yang dibentuk Komnas HAM saat ini, tidak pernah datang lengkap ke Komisi III DPR. Hal ini, kata dia, berbeda dengan timsel pada periode lalu, yang dipimpin oleh mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie.

“Timsel yang dibentuk tidak pernah lengkap datang ke Komisi III seperti yang seharusnya dilakukan pada saat ketua timselnya Pak Jimly di periode Komnas HAM yang lalu. Seharusnya Komisi III tidak menindaklanjuti proper ini,” tegasnya.

Menurut Desmond, pihaknya tetap melanjutkan proses fit and proper test karena khawatir terjadi kekosongan posisi komisinoer Komnas HAM periode 2022-2027 mendatang.

“Karena kondisi…, Komnas HAM bersifat independen, UU-nya begitu dalam rangka mengisi kekosongan komisioner ke depan, maka proper (fit and proper test) ini dijalankan. Saudara (Amiruddin) calon adalah bagian yang memproduk timsel yang cacat. Ini catatan untuk bapak ibu anggota dewan. Catatan bagi bapak anggota Dewan,” kata Desmond.

