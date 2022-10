Coba Mobil Listrik, Puan: DPR Siap Terima Delegasi P-20

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani hari ini mengecek persiapan akhir penyelenggaraan The 8th G-20 Parliamentary Speaker Summit (P-20) yang akan digelar pekan depan. Puan pun sempat mencoba mengendarai Hyundai Ionic 5, mobil listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan bagi delegasi P-20.

Puan Maharani memimpin rapat panitia perhelatan P-20 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/10/2022). Sebagai tuan rumah, DPR ingin memberikan wajah terbaik di hadapan pimpinan parlemen negara-negara G-20.

“Ini momen istimewa karena Indonesia belum pernah menjadi tuan rumah P-20 sehingga kita harus memastikan semua delegasi dan tamu yang akan datang merasa nyaman saat mengikuti acara ini,” kata Puan.

P-20 merupakan forum parlemen negara-negara G-20 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20. Selain memegang kursi presidensi G-20 untuk pertama kalinya, Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi forum multilateral tersebut.

Jika KTT G-2-0 berlangsung di Bali, perhelatan P-20 sengaja diselenggarakan di Gedung DPR dengan main venue di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura. Dalam forum pimpinan parlemen yang akan digelar pada 6 Oktober hingga 7 Oktober 2022 itu, Puan akan memimpin semua sidang di Gedung Kura-Kura.

“Tradisi P-20 memang selalu diselenggarakan di gedung parlemen tuan rumah. Gedung Kura-kura dipilih sebagai lokasi utama karena kita ingin menunjukkan kepada delegasi mengenai sejarah gedung ini,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Diketahui, Presiden pertama RI, Soekarno menggagas pembangunan Gedung Kura-kura untuk visi besar. Sang proklamator mendirikan bangunan tersebut untuk penyelenggaraan Conefo atau Conference of the New Emerging Forces, sebuah forum internasional yang setara dengan markas PBB di New York, Amerika Serikat.

“Penyelenggaraan P-20 akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk membawa Gedung Kura-kura semakin mendunia,” ungkap Puan yang selalu memberikan hadiah miniatur Gedung Kura-kura kepada pimpinan-pimpinan parlemen dunia dalam setiap pertemuan bilateral.

