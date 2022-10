Bima Arya Mengaku Menikmati Kerja Sama dengan Anies Baswedan

Jakarta, Beritasatu.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memandang positif sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bima Arya mengaku menikmati jalinan kerja sama dengan Anies dalam mengelola daerahnya.

Bima Arya mengaku, ada momen dirinya dengan Anies saling berbeda pendapat. Namun demikian, dia tetap memandang positif kerja sama yang terjalin antara kedua daerah.

"Tetapi saya selama menjadi wali kota sangat menikmati bekerja sama dengan Mas Anies Baswedan," kata Bima Arya dalam acara A Farewell Event for Gubernur Anies Baswedan di Ballroom Djakarta Theater XXI, Jakarta, Minggu (2/10/2022).

Dia bahkan mengungkapkan pernah dibantu Anies dalam mengatasi sejumlah persoalan di Kota Bogor. Beberapa di antaranya terkait isu transportasi dan sampah.

"Ketika kita pusing ketika kereta itu antrenya panjang, Mas Anies kirim bus untuk mengangkut orang Bogor yang kerja di Jakarta. Ketika saya cerita bahwa persoalan sampah ini harus kita urus sama-sama, Mas Anies juga datang ke Katulampa untuk membicarakan itu," tutur Bima Arya.

Dia berharap, kolaborasi antara Jakarta dengan Bogor dapat tetap berlanjut. Dia menegaskan, saat ini merupakan era kolaborasi.

"Generasi saya, Mas Anies, dan Kang Emil (Ridwan Kamil) tidak akan pernah terpisahkan karena persoalan politik. Our friendship is beyond politics," tegasnya.

Sumber: BeritaSatu.com