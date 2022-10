Covid-19 Segera Berakhir, Jokowi Instruksikan Menkes Konsultasi dengan WHO

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk berkonsultasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengenai rencana Indonesia mengakhiri status pandemi Covid-19.

“Bapak Presiden meminta saya berkonsultasi dengan Dirjen WHO. Dirjen WHO bilang, kalau ada kebijakan-kebijakan lokal mengenai pengurangan pengetatan dari protokol kesehatan bisa dilakukan,” ujar Menkes Budi Gunadi seusai mengikuti rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi, di Istana Merdeka Jakarta, Senin (3/10/2022).

Menkes mengatakan bahwa WHO adalah institusi yang berwenang untuk menyatakan pencabutan status pandemi Covid-19.

“Khusus mengenai pandemi ini, karena ini sifatnya dunia nanti WHO yang akan memberikan timing-nya kapan. Itu kan pandemi itu di WHO ada namanya public health emergency of international concern (PHEIC), itu nanti biasanya kapan dicabutnya dia yang akan meresmikan,” ujar Menkes.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kemungkinan akan dicabutnya status pandemi Covid-19 dalam waktu dekat.

“Pandemi memang sudah mulai mereda, mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir,” ujar Presiden dalam Peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Gedung SMESCO Jakarta, Senin (3/10/2022).

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril juga mengungkapkan bahwa Indonesia kini tengah bersiap untuk menuju endemi.

Hal ini didasarkan pada parameter penilaian Covid-19 yang terus melandai. Meskipun ...

