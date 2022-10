Pencabutan Status Pandemi Covid-19, Ini Kata Jokowi

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk berkonsultasi langsung ke Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Organisasi Dunia (World Health Organization/WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus terkait pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menkes usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/10/2022).

“Pak Presiden meminta saya konsultasi dengan Dirjen WHO. Dirjen WHO bilang, kalau ada kebijakan-kebijakan lokal mengenai pengurangan pengetatan dari protokol kesehatan bisa dilakukan,” kata Budi Gunadi Sadikin.

Budi menegaskan WHO merupakan pihak yang berwenang untuk menyatakan pencabutan status pandemi Covid-19.

“Khusus mengenai pandemi ini, karena ini sifatnya dunia nanti WHO yang akan memberikan timing-nya kapan. Itu kan pandemi itu di WHO ada namanya public health emergency of international concern(PHEIC), itu nanti biasanya kapan dicabutnya dia yang akan meresmikan,” terang Budi Gunadi Sadikin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kemungkinan akan dicabutnya status pandemi dalam waktu ...

Sumber: BeritaSatu.com