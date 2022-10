Catat, Mulai Hari Ini Transjakarta Berlakukan Tap In dan Tap Out

Jakarta, Beritasatu.com – Mulai hari ini, Selasa (4/10/2022), Transjakarta mulai memberlakukan kebijakan satu kartu untuk satu penumpang atau one passenger-one card. Dengan aturan ini, penumpang Transjakarta kini wajib melakukan tap in dan tap out.

"Pagi ini telah dilakukan penerapan bisnis proses baru pada TJ (Transjakarta) perihal one passenger-one card dan kewajiban tap in-out di setiap perjalanan," ujar Sekretaris Perusahaan PT JakLingko Indonesia, Kevin Haikal di Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Kevin mengatakan, penumpang yang tidak melakukan tap out akan berisiko mengalami error pada kartu elektronik. Karena itu, penumpang wajib melakukan tap in dan tap out sesudah perjalanan.

Meski demikian, pihaknya meminta para pengguna jasa untuk tidak khawatir apabila kartu mengalami error atau terblokir.

Dia menerangkan kartu bisa direset dan harus memiliki saldo minimal Rp 5.000.

"Reset kartu, pastikan minimal saldo Rp5.000 di dalamnya, kartu akan memotong biaya perjalanan terjauh sebelumnya," ujar Kevin seperti dikutip dari PMJNews.com.

Sumber: BeritaSatu.com