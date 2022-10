Perkuat Ekosistem Gambut Berkelanjutan, KLHK Luncurkan IMPLI

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Reliantoro, meluncurkan the Integrated Management of Peatland Landscapes in Indonesia (IMPLI) di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022. (Foto: Istimewa)