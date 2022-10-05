Dinkes Rilis Daftar Nama-Nama Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Malang, Beritasatu.com – Dinas Kabupaten (Dinkes) Kabupaten Malang merilis daftar nama-nama tragedi Kanjuruhan. Dinkes mencatat jumlah korban meninggal dunia hingga pukul 10.00 WIB, Selasa (4/10/2022), dari sebelumnya 125 menjadi 131 orang.
“Ini bukan penambahan korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Korban langsung dibawa pulang saat itu. Data korban bisa berubah sewaktu-waktu,” kata Kepala Dinkes Kabupaten Malang, Wijanto Wijoyo dalam keterangan yang diterima, Rabu (5/10/2022).
Salah seorang warga Malang, Benidictus Brojo mendorong pemerintah maupun manajemen Arema FC untuk membuat monumen atau prasasti nama-nama korban meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan, usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya.
Selain untuk penghormatan dan mengenang para korban yang gugur dalam peristiwa memilukan tersebut, prasasti itu juga sebagai pengingat agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Untuk mengenang para korban tragedi Kanjuruhan, maka akan lebih baik nama-nama tersebut dibuatkan monumen atau prasasti yang berisi nama-nama korban meninggal dunia. Harapannya agar tragedi menyedihkan ini tidak terjadi lagi,” katanya.
Berikut data-data korban yang diolah dari Posko Postmortem Crisis Center per 4 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB:
- Rumah Sakit Wafa Husada:
1. MUCHAMAD ARIFIN L, 45 TH, TUMPANG TERIDENTIFIKASI
2. MOCH HASHFI AL WAFI, L, 16 TH WAGIR TERIDENTIFIKASI
3. RONI SETIAWAN, P, 23 TH KROMENGAN TERIDENTIFIKASI
4. ANGGRAENI DWI KRUNIASARI P 20 TH SUMBERPUCUNG TERIDENTIFIKASI
5. VIKY ROHIBALA L 27 TH TAJINAN TERIDENTIFIKASI
6. IWAN JUNAEDI L 45 TH SINGOSARI TERIDENTIFIKASI
7. FAIQOTUL HIKMAH P 22 TH SUMBERSARI, JEMBER TERIDENTIFIKASI
8. FILLAH AZIZ FIRMANSYAH L 21 TH GONDANGLEGI TERIDENTIFIKASI
9. ELISABETH AGUSTIN P 16 TH TUMPANG TERIDENTIFIKASI
10. MOH RIZKI DARMAWAN L 16 TH GARUM, BLITAR TERIDENTIFIKASI
11. GILANG SURYA RAMADANI L 20 TH BLIMBING, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
12. ANIK HARIANI P 40 TH PAGAK TERIDENTIFIKASI
13. HADI KURNIAWAN L 22 TH BATU TERIDENTIFIKASI
14. HUTRI ADI HERMANTO L 37 TH PAKISAJI TERIDENTIFIKASI
15. AHMAD WAHYUDI L 27 TH LOWOKWARU, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
16. MOHAMMAD ADIT L 27 TH PAGELARAN TERIDENTIFIKASI
17. JEFRI IKLASTUL AMAL L 27 TH GEDANGAN TERIDENTIFIKASI
18. AHMAD DANI SAFARUDIN L 15 TH KEPANJEN TERIDENTIFIKASI
19. MOCH. TEGAR ARDIAN L 17 TH PAKISAJI TERIDENTIFIKASI
20. ARNOLD P 22 TH PAGELARAN TERIDENTIFIKASI
21. MOCH. ABID HUSNI L 18 TH BANTUR TERIDENTIFIKASI
22. MUHAMMAD NOVAL PUTRA AULIA L 21 TH SUMBERSARI,JEMBER TERIDENTIFIKASI
23. EKO VIKI SULISTIYONO L 26 TH TAJINAN TERIDENTIFIKASI
24. HADIYATUS TSANIYAH P 24 TH UJUNG PANGKAH, GRESIK TERIDENTIFIKASI
25. MUHAMMAD UBAIDILLAH L 15 TH PAKIS TERIDENTIFIKASI
26. ALFINIA MAHARANI PUTRI P 20 TH LOWOKWARU, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
27. WAHYUDI L 22 TH WAJAK TERIDENTIFIKASI
28. MOH BINTANG PRATAMA L 27 TH KROMENGAN TERIDENTIFIKASI
29. GABY ASTA PUTRI P 37 TH WAJAK TERIDENTIFIKASI
30. TASYA P 16 TH WAJAK TERIDENTIFIKASI
31. EVI NUR ROSIDAH P 22 TH KALIPARE TERIDENTIFIKASI
32. LALA P 14 TH WAJAK TERIDENTIFIKASI
33. HENDRIK GUNAWAN L 21 TH PURWODADI, PASURUAN TERIDENTIFIKASI
34. RADINA ASTRID YUFITASARI P 20 TH SUKUN, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
35. MUHAMMAD HAFIZH APRILIANTO, L 19 TH KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
36. AUDI NESIA ALFIARI P 12 TH KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
37. SHIFWA DINAR P 17 TH KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
38. BRAGI KUSUMA L 20 TH AMPELGADING TERIDENTIFIKASI
39. AGUS RIANSYAHPRATAMA PUTRA P 20 TH PURWOSARI, PASURUAN TERIDENTIFIKASI
40. GABRIEL L 16 TH WONOSARI TERIDENTIFIKASI
41. FAIZ AL FIKRY L 18 TH NGUNUT, BLITAR TERIDENTIFIKASI
42. RATNA INDRIYANI P 26 TH BULULAWANG TERIDENTIFIKASI
43. FIRMAN NUR ABIDIN L 32 TH KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG
44. M RIZAL ILHAMIN L 18 TH AMPELGADING TERIDENTIFIKASI
45. GEBY SETYAWARDANI P 16 TH PAGAK TERIDENTIFIKASI
46. MOH. IRSYAD AL JUNED L 20 TH LOWOKWARU, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
47. CITRA AYU AMELIA P 15 TH PAKISAJI TERIDENTIFIKASI
48. SALSA YONAS OCTAVIA P 39 TH SUKUN, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
49. REVANO PRASETYO L 15 TH WONOSARI TERIDENTIFIKASI
50. MUNIFA LATIFUL IKSAN L 20 TH NGARIBOYO, MAGETAN TERIDENTIFIKASI
51. WILDAN RAMADANI L 19 TH PAGELARAN TERIDENTIFIKASI
52. ABIAN HASYI RIFKI L 18 TH KRAKSAAN, PROBOLINGGO TERIDENTIFIKASI
53. ANDIKA BAYU PRADANA L 20 TH NGLEGOK, BLITAR TERIDENTIFIKASI
- RSB Hasta Brata Batu:
1. FAJAR YOYOK L TRENGGALEK BRIPTU POLRES TRENGGALEK
2. ANDIK PURWANTO L TULUNGAGUNG BRIPKAPOLRES TULUNGAGUNG
- RSUD KANJURUHAN
1. SYAHRULLAH L 18 TH GONDANG LEGI TERIDENTIFIKASI
2. INDHI RAHMA PUTRI P 19 TH TULUNGAGUNG TERIDENTIFIKASI
3. MUH. VIRDI PRAYOGA L 3 TH BLIMBING, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
4. KLARISTA DISCA SAPUTRI P 18 TH WAGIR TERIDENTIFIKASI
5. HERLANGGA ADITAMA L 18 TH TULUNGAGUNG TERIDENTIFIKASI
6. LUTVIA DAMAYANTI P 20 TH BLIMBING, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
7. MOCHAMAD ALI MUHTAR L WAJAK TERIDENTIFIKASI
8. NAFISATUL MUKHOYAROH P 24 TH KLOJEN, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
9. EL VIDUALLY L 23 TH SUKUN, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
10. SANDI SANJAYA L 21 TH KALIPARE TERIDENTIFIKASI
11. MUSTOFA L 15 TH BLITAR TERIDENTIFIKASI
12. M. RIAN FAUZI L 15 TH TUREN TERIDENTIFIKASI
13. KAKA WIDAD L 17 TH DAU TERIDENTIFIKASI
14. HADINATA L 21 TH SUMBERGEMPOL, TULUNGAGUNG TERIDENTIFIKASI
15. ANGGER A.P P 19 TH KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
16. LINDA SETYA P 18 TH DAMPIT TERIDENTIFIKASI
17. LAMHADI IRAWAN L 20 TH KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
18. WAHYU NUR UTOMO L 18 TH TUMPANG TERIDENTIFIKASI
19. ACH NUR CAHYO L PAKIS TERIDENTIFIKASI
20. ACHMAD HUSEN RAHMADANI L 16 TH SUMBER GEMPOL, TULUNGAGUNG TERIDENTIFIKASI
21. RIYO EDIT SETYAWAN L 21 TH TUMPANG TERIDENTFIKASI
- RSUD Saiful Anwar:
1. M. ARI MAULANA L 18 TH PAKIS TERIDENTIFIKASI
2. RUDI HARIYANTO L 34 TH BLIMBING, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
3. PRATIWI P 25 TH PURWOSARI, PASURUAN TERIDENTIFIKASI
4. SEPTIAN RAGIL SYAHPUTRA L 21 TH PAKISAJI TERIDENTIFIKASI
5. AHMAD KHOIRUL HUDA L 28 TH GARUM, BLITAR TERIDENTIFIKASI
6. YUNIA P 19 TH NGAJUM TERIDENTIFIKASI
7. DAFA YUNANTO L 18 TH TUREN TERIDENTIFIKASI
8. PUTRI LESTARI P 21 TH TUREN TERIDENTIFIKASI
9. HINDUN DIANA P 19 TH SUMBERMANJING WETAN TERIDENTIFIKASI
10. MUHAMMAD NIZAMUDIN L 15 TH REJOSO, PASURUAN TERIDENTIFIKASI
11. YANUAR DWI BRAMANTYO L 13 TH KANIGARAN, PROBOLINGGO TERIDENTIFIKASI
12. MOH. HENDRA L PAGAK TERIDENTIFIKASI
13. FAIZ AL FIKRI L 18 TH NGUNUT, TULUNGAGUNG TERIDENTIFIKASI
14. MOH AKBAR ARRAHAN L 14 TH GONDANGLEGI TERIDENTIFIKASI
15. MOCH. RIKKY ADITYA L 13 TH TUMPANG TERIDENTIFIKASI
16. HANDIKA RIZKY TRIONO L 15 TH SUMBERPUCUNG TERIDENTIFIKASI
17. RIA AMELIA PUTRI L 19 TH KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
18. ABDAN AGENG FAUZAN L 18 TH WAGIR TERIDENTIFIKASI
19. FAREL ATYANABI L PAKIS TERIDENTIFIKASI
20. MOH. KINDI ARRUMI L 16 TH PROBOLINGGO TERIDENTIFIKASI
- RS Teja Husada Kepanjen:
1. DEVI RATNASARI P KLOJEN, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
2. MUCH. YULIANTO L 40 TH KLOJEN, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
3. NAJWA P 15 TH KLOJEN, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
4. ANGGAPRASDIYANSYAH L 34 TH SUKUN, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
5. MUH. FEBRIANSYAH L 17 TH LOWOKWARU, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
6. NOVAL BUDIONO L AMPEL GADING TERIDENTIFIKASI
7. HERLANGGA ADITAMA L TULUNGAGUNG TERIDENTIFIKASI
8. ADITYA DIMAS PRATAMA L TUMPANG TERIDENTIFIKASI
9. DAFFA FAKHRUDIN WIJAYA L 15 TH KLOJEN, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
10. RIYAN L KRAJAN NONGKOJAJAR TERIDENTIFIKASI
11. MUH. MUNGIZUL HIDAYATULLAH L BLITAR TERIDENTIFIKASI
12. MAYANG AGUSTIN P SUMBER PUCUNG TERIDENTIFIKASI
13. NITA MAULIDYA P 27 TH KLOJEN, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
14. RANGGA P SAPUTRA L SUKUN, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
15. MUHAMMAD HAIKAL MAULANA L 17 TH TULUNGAGUNG TERIDENTIFIKASI
- RS Ben Mari Pakisaji:
1. EKA PRIYATI MEI WULANDARI P 18 TH PAKIS TERIDENTIFIKASI
- RS Hasta Husada:
1. RIZKY DWI L KRAJAN PROBOLINGGO TERIDENTIFIKASI
2. RIZKY WAHYUDI L SUMBER PUCUNG TERIDENTIFIKASI
3. FAJAR KHOIRUN AHMAD L SINGOSARI TERIDENTIFIKASI
- RSI Gondang Legi
1. IBNU MUHAMMAD RAFI L 15 TH KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
2 YULIO DINI PRASTIAWAN L 14 TH SUMBERPUCUNG TERIDENTIFIKASI
3. HILDAN ADISTA L 17 TH TERIDENTIFIKASI
4. BAHRUL ULUM L 22 TH KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
- RS Salsabila
1. HAIKAL L 15 TH TIRTOYUDO TERIDENTIFIKASI
- RST Soepraon
1. MUHAMMAD NAILUL AUTHOR L 15 TH PAGAK TERIDENTIFIKASI MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)
1. KUSNAENI P BLITAR TERIDENTIFIKASI
2. JOVAN FARELLINO YUSEIFA PRATAMA PUTRA P 15 TH BULULAWANG TERIDENTIFIKASI
3. RIYANG AMBARWATI P 20 TH KEPANJEN TERIDENTIFIKASI
4. HAFISKA DWI ANINDITYA P 13 TH WAGIR TERIDENTIFIKASI
5. REVANYA SALWA SYAHRINI P 18 TH BLIMBING, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
6. IWAN L 45 TH BLIMBING, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
7. MUHAMMAD ILHAM SABILILLAH L 18 TH KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
8. VERA PUSPITA AYU P 22 TH LOWOKWARU, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
9. MOKHAMAD ABDURROHMAN L 29 TH LOWOKWARU, KOTA MALANG TERIDENTIFIKASI
Satu nama korban meninggal dunia masih belum diketahui. Dinkes menyampaikan data sewaktu-waktu bisa berubah. Untuk penambahan data silakan menghubungi call center Posko Crisis Center Kabupaten Malang pada nomor 0858-6161-6109.
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Sumber: BeritaSatu.com