Hari Ini Jokowi Buka Pertemuan P-20 di DPR

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Jokowi dijadwalkan membuka Pertemuan Parliamentary Forum in the Context of the G-20 Parliamentary Speakers Summit (P-20) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini Kamis (6/10/2022).

"Presiden Jokowi akan membuka secara resmi acara P-20 tersebut pada pukul 13.00 WIB," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Dia menjelaskan, DPR RI menjadi tuan rumah dalam acara 8th G-20 Parliamentary Speakers' Summit (P20). Kegiatan itu berlangsung pada 5-7 Oktober 2022.

Kegiatan P-20 merupakan pertemuan yang delegasinya terdiri dari para ketua parlemen dari seluruh negara G-20 yang termasuk dari negara-negara ekonomi terbesar di dunia.

"Saya harapkan nantinya akan membuat parlemen dunia bisa ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang sekarang ini menjadi satu isu yang sangat global. Tentu saja yang pertama ketahanan pangan, juga kemudian energi terbarukan dan lain sebagainya," jelas Puan.

Sumber: ANTARA