Melon Indonesia Terpilih Tampil di Tokyo Game Show 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Melon Indonesia terpilih sebagai satu dari sepuluh studio atau perusahaan industri gim sebagai delegasi Indonesia untuk tampil dalam Tokyo Game Show 2022.

Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang bergerak di bidang games, music, dan OTT ini hadir pada gelaran pameran dagang dan eksibisi gim terbesar di Asia yang berlangsung pada 15-18 September 2022, bertempat di Makuhari Messe, Tokyo, Jepang.

Melon Indonesia berpartisipasi dalam pameran bergengsi ini melalui program pemerintah GotGameID yang didukung oleh kolaborasi dari para stakeholder industri gim Indonesia, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf); Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo); Kementerian Perdagangan, yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional serta Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Osaka; Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jepang; dan Asosiasi Game Indonesia (AGI).

Melon Indonesia terpilih melalui rangkaian proses open call serta kurasi sehingga berhasil menjadi delegasi yang dikirim mewakili Indonesia dengan membawa tiga gim karya anak bangsa, diantaranya MOBA Lokapala: Saga of the Six Realms, Kocheng: Battle of Boings dan Cursed Mansion.

Selain berperan sebagai publisher game MOBA lokal Lokapala, Melon Indonesia juga mempunyai program lain seperti Indigo Game Startup Incubation, yaitu sebuah program inkubasi yang bertujuan untuk menumbuhkan studio sukses di Indonesia dan memperkenalkan startup gim lokal kepada pasar global untuk mendapatkan potensi bisnis baru seperti publisher, mentoring, dan investor. Hal ini sebagai bentuk komitmen Melon Indonesia mendukung pertumbuhan ekosistem gim lokal.

Pada Tokyo Game Show 2022, Melon Indonesia berharap dapat menemukan publisher untuk para peserta program inkubator dan peluang-peluang lainnya.

Direktur Utama Melon Indonesia, Aris Sudewo berharap melalui partisipasi dalam ajang bergengsi ini dapat membuka peluang dan semakin mengembangkan potensi pada industri gim di Tanah Air.

“Harapan kedepannya, melalui event besar lainnya seperti Tokyo Game Show 2022 yang dapat diikuti oleh Melon Indonesia sebagai salah satu pelaku gim industri lokal yang bertujuan untuk mendukung dan menumbuhkan potensi baru terhadap industri gim lokal serta meningkatkan ekonomi Indonesia melalui industri gim,” ungkap Aris, sebagaimana dikutip dari siaran persnya, Rabu (5/10/2022).

Tokyo Game Show 2022 yang bertemakan “Nothing Stops Gaming” yang diselenggarakan dalam dua sesi, yaitu Business Days dan Public Days yang dari setiap sesi tersebut bertujuan untuk memudahkan gim developer/publisher mencapai target yang ditentukan. Gelaran pameran ini juga dihadiri berbagai developer/publisher game dari berbagai negara. Yaitu seperti Koei Tecmo, Capcom, 505 Games, Square Enix, dan masih banyak lainnya.

