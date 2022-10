Transformasi FEB UI Tingkatkan Kualitas Organisasi dan Pendidikan

Jakarta, Beritasatu.com – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto menyatakan, FEB UI akan terus bertransformasi untuk meningkatkan kualitas organisasi dan pendidikan sehingga menjadi bagian dari jejaring global (global network).

Sebagai institusi pendidikan ekonomi terbaik di Indonesia, FEB UI kini sedang mengupayakan perolehan akreditasi dari tiga institusi bergengsi, yaitu The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), The Association of MBAs (AMBA), dan The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow a 21st Century Organisation (ABEST21).

“Perolehan akreditasi adalah bagian dari upaya kami untuk membangun reputasi yang diakui oleh pihak luar yang kredibel,” kata Teguh di Jakarta, Kamis (6/10/2022).

BACA JUGA

Dekan FEB UI Jadi Pembicara Nobel Prize Dialogue 2022

Ia mengatakan, badan akreditasi secara resmi akan memberikan pengakuan bahwa proses bisnis di FEB UI sudah memenuhi standar dan akreditasi ini juga membantu proses transformasi secara struktural di dalam pengelolaan bisnis pendidikan.

“Bisnis proses, artinya pengelolaan pendidikan kami sudah memenuhi standar dan memiliki prestise,” kata Teguh.

Ia berharap nantinya FEB UI dapat menjadi bagian dari global network sehingga para lulusan dan alumni dari berbagai negara dapat saling terhubung satu sama lainnya dalam wadah global talents. Di sisi lain, transformasi FEB UI membutuhkan waktu cukup panjang dibandingkan perguruan tinggi lainnya, sebab menyangkut mutu pendidikan dan organisasi internal. Seorang dosen atau tenaga pengajar wajib menyandang gelar doktor atau lulusan Strata-3 dan mempublikasikan karyanya di jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

“Ini adalah tantangan. Tapi kami akan terus mendorong adanya shifting, yaitu dari paradigma perguruan tinggi sebagai teaching university menjadi research university, kemudian berkembang menjadi entrepreneur university,” jelas Teguh.

BACA JUGA

Wujudkan Birokrasi Bersih, FEB UI Canangkan Zona Integritas

Sebagai research university yang akan menjadi entrepreneur university, lanjut Teguh, seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) akan bergerak bersama-sama untuk mewujudkan perubahan tanpa menanggalkan living legacy yang ada.

Sebab selama ini, FEB UI dikenal sebagai institusi pemasok pakar di bidang ekonomi, baik di pemerintahan maupun sektor swasta.

“Transformasi merupakan upaya kami untuk menjadikan sekolah bisnis ini berdampak positif bagi industri, pengembangan kebijakan, dan penyelesaian permasalah sosial,” katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com