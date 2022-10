Puan Maharani Bicara Hubungan Harmonis RI-Rusia

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani berbicara mengenai hubungan harmonis RI dan Rusia yang terbangun selama 70 tahun. Puan menyinggung sejarah pemimpin kedua bangsa terdahulu, yakni Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno dan Perdana Menteri (PM) Uni Soviet, Nikita Kruschev.

“Saya dengar Perdana Menteri Nikita Kruschev mengirimkan produk selai dan puding terbaik Rusia kepada Presiden Soekarno secara berkala. Perlakuan spesial Kruschev ini terus membekas dalam ingatan Bung Karno,” kata Puan dalam pertemuan bilateral Chairwoman of the Federation Council of the Russian Federation, Valentina Matviyenko di sela-sela The 8th G-20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di gedung DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Kemitraan Indonesia-Rusia juga ditandai oleh deklarasi tentang kerangka hubungan persahabatan dan kemitraan RI-Federasi Rusia dalam abad ke-21. Deklarasi itu ditandatangani oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 April 2003.

Hubungan baik kedua negara juga tercermin antara lain dari pertemuan bilateral pemimpin kedua negara, seperti saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskwa pada 30 Juni 2022. Pertemuan itu sebagai rangkaian misi perdamaian Indonesia setelah melakukan kunjungan ke Kyiv, Ukraina.

“Saya sangat mengapresiasi hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Vladimir Putin di Moskwa, antara lain akan memberikan jaminan keamanan logistik pupuk dan pangan, khususnya gandum, dari Rusia dan Ukraina. Saya berharap jaminan keamanan suplai pangan, khususnya gandum dari Rusia dan Ukraina dapat terus terjaga kelangsungannya,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com