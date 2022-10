Jokowi: Summit P-20 Tambah Optimisme Baru di Tengah Tantangan Global

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Jokowi mengatakan penyelenggaraan pertemuan Parliamentary Forum in the Context of the G-20 Parliamentary Speakers Summit P-20 menambah optimisme baru bagi negara-negara kelompok G-20 di tengah menghadapi tantangan global yang semakin berat.

“Di tengah tantangan yang berat yang dihadapi oleh semua negara sekarang ini, penyelenggaraan Summit P-20 menambah optimisme baru bahwa kekuatan masing-masing negara bekerja bersama dan antar negara saling belajar dan berkolaborasi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara tersebut yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Jokowi mengungkapkan dunia tengah menghadapi tantangan yang sangat berat. Pandemi belum sepenuhnya berakhir, kemudian timbul konflik geopolitik yang menimbulkan dampak global.

Hari Ini Jokowi Buka Pertemuan P-20 di DPR

“Ancaman krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan menghantui semua negara. Pada saat yang bersamaan semua negara akan menghadapi dampak perubahan iklim yang juga menimbulkan gangguan pada produksi pangan. Sehingga ancaman kelaparan muncul di depan mata,” ujar Jokowi.

Dalam menghadapi ancaman besar ini, lanjut Jokowi, kemampuan dari setiap negara itu berbeda-beda. Ada negara yang mampu bertahan dan memiliki resiliensi yang tinggi. Tetapi banyak juga negara yang terancam menjadi negara gagal yang berdampak pada jutaan warganya serta memperlebar ketidakseimbangan ekonomi global.

“Karena itu saya yakin Forum Parlemen G-20 ini menjadi sangat strategis untuk membicarakan agenda-agenda bersama dunia yang memerlukan dukungan politik dari parlemen, untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata yang dihadapi seluruh warga dunia,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengucapkan selamat datang ke Indonesia kepada ...

Sumber: BeritaSatu.com