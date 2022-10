Jokowi: Multilateralisme Jalan Efektif Atasi Tantangan Global Bersama

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Jokowi menegaskan multilateralisme merupakan jalan yang paling efektif untuk mengatasi tantangan global bersama. Karena tidak ada satu masalah global yang dapat diselesaikan sendirian oleh satu negara atau sejumlah negara.

“Multilateralisme merupakan jalan yang paling efektif untuk mengatasi tantangan bersama. Tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara,” kata Jokowi saat membuka pertemuan Parliamentary Forum in the Context of the G-20 Parliamentary Speakers Summit (P-20) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Jokowi menambahkan, dalam mengatasi masalah-masalah bersama, semua pihak harus bekerja bersama-sama dan mau menurunkan ego masing-masing. “Kita harus berupaya keras mengatasi perbedaan-perbedaan, memperbanyak dan memperkuat titik temu untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia serta mengatasi krisis lebih efektif,” ujar Jokowi.

Selain itu, semua pihak juga harus mau duduk bersama, berbicara dan membangun jembatan dialog sehingga menemukan jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi. Konflik dan perpecahan justru menyengsarakan semua pihak.

“Semua terdampak, semua rugi semua terancam, tidak ada satupun yang menang karena sesungguhnya semuanya kalah,” ungkap Jokowi.

Karena itu, Jokowi mengajak parlemen global untuk dapat menjadi bagian dari solusi, berperan sebagai jembatan, pembawa misi perdamaian, membangun dialog dan membangun perundingan serta mengedepankan kebersamaan dan menghindari perpecahan.

“Parlemen G-20 adalah representasi suara rakyat, rakyat global, yang dipilih dan dipercaya rakyat, yang menjaring dan menyuarakan suara rakyat dan sekaligus mengajak rakyat bekerja bersama dalam menghadapi tantangan yang sangat berat ini,” terang Jokowi.

Karena itu, Jokowi berharap forum ini merupakan ajang yang tepat untuk membangun kebersamaan dengan rakyat, membangun kebersamaan lintas negara, membangun perdamaian dunia. “Serta bekerja memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan membangun dunia yang lebih makmur berkeadilan,” tutup Jokowi.

Sumber: BeritaSatu.com