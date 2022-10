Kapolri: 8 Tembakan Gas Air Mata Diarahkan ke Tribun pada Tragedi Kanjuruhan

Malang, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan terdapat 11 personel keamanan yang menembakkan gas air mata guna menghalau penonton yang turun ke lapangan pada tragedi Kanjuruhan. Sebanyak delapan tembakan diarahkan ke tribun penonton dan tiga di lapangan.

Dari delapan tembakan ke arah tribun, tujuh tembakan ke arah tribun selatan dan 1 ke tribun utara.

“Tembakan inilah yang kemudian mengakibatkan para penonton terutama dari tribun kemudian panik, rasa pedih, dan kemudian berusaha meninggalkan tribun,” ungkap Kapolri dalam jumpa pers mengenai tragedi Kanjuruan, di Malang, Jawa Timur, Kamis (6/10/2022).

Kapolri menyebutkan, tujuan tembakan gas air mata tersebut untuk mencegah penonton turun ke lapangan.

Keterangan Kapolri ini sekaligus dapat mengklarifikasi berita yang dilansir The Washington Post yang menyebutkan setidaknya terdapat 40 amunisi tidak mematikan yang ditembakkan ke arah suporter baik di lapangan maupun tribun.

“Sebagian besar gas melayang menuju bagian tempat duduk, atau tribun 11, 12 dan 13,” demikian tulis The Washington Post pada headline berjudul "How police action in Indonesia led to a deadly crush in the soccer stadium", Kamis (6/10/2022).

Pernyataannya tersebut berdasarkan video yang didapatkan secara eksklusif oleh media Amerika Serikat tersebut.

Penembakan sedikitnya 40 amunisi ke arah kerumunan dalam rentang waktu 10 menit membuat penggemar mengalir ke pintu keluar. Polisi Indonesia, dalam artikel itu disebut melanggar aturan di dalam negeri maupun pedoman keamanan internasional untuk pertandingan sepak bola.

Seperti diberitakan, kericuhan terjadi seusai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10/2022).

Penonton yang terdiri dari para suporter Arema FC turun ke lapangan sehingga aparat kepolisian dan TNI berusaha menghalau. Namun polisi justru menembakkan gas air mata ke arah di tribun sehingga penonotn yang terdiri dari orang dewasa dan anak, berhamburan mencari jalan keluar.

Namun pintu stadion belum dibuka sehingga terjadi saling berdesakan dan ada yang terinjak. Hingga Kamis (6/10/2022) dilaporkan terdapat 131 korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan ini. Tragedi ini tercatat sebagai insiden olahraga paling mematikan kedua di dunia.

“Seharusnya lima menit sebelum pertandingan usai, pintu stadion sudah dibuka. Selain itu penjaga atau steward tidak berada di tempat pada saat kejadian. Berdasarkan Pasal 21 Regulasi Keamanan PSSI, penjaga seharusnya berada di tempat selama penonoton belum meninggalkan stadion,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Kapolri juga mengungkapkan kronologi tragedi Kanjuruhan. Awalnya beberapa penonton masuk ke lapangan setelah peluit akhir laga yang dimenangkan Persebaya 3-2 tersebut.

Tim keamanan kemudian melakukan pengamanan, khususnya kepada pemain dan ofisial Persebaya, dengan menggunakan empat kendaraan taktis baracuda.

Proses evakuasi berjalan cukup lama hampir sejam karena sempat terjadi kendala, yakni pengadangan. Namun demikian semua bisa berjalan lancar. “Evakuasi saat itu dipimpin langsung Kapolres Malang,” kata Kapolri.

Sementara itu, di dalam stadion penonton banyak yang turun ke lapangan. “Beberapa anggota kemudian mulai melakukan kegiatan-kegiatan penggunaaan kekuatan. Seperti yang kita lihat ada yang menggunakan tameng, termasuk ketika mengamankan kiper Arema FC, Adilson Maringa,” Kapolri menembahkan.

Dengan semakin bertambahnya penonton yang turun ke lapangan, 11 personel keamanan menembakkan gas air mata.

Sumber: BeritaSatu.com