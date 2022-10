Puan Singgung soal Pembangunan Berkelanjutan dalam Sidang P-20

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani memimpin sidang The 8th G-20 Parliamentary Speakers’ Summit (P-20). Pada sesi pertama, Puan memimpin diskusi terkait isu iklim dan lingkungan, bertajuk “Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau”.

“Untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, laporan pembangunan manusia PBB menunjukkan standar hidup negara-negara telah menurun secara global selama dua tahun berturut-turut,” kata Puan saat memimpin sidang P-20 di gedung DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/10/2022).

“Pembangunan manusia telah jatuh kembali ke tingkat tahun 2016, membalikkan sebagian besar pencapaian sustainable development goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan,” imbuh Puan.

Mantan Menko PMK ini menyoroti upaya pengentasan kemiskinan semakin sulit dicapai. Belum lagi, kata Puan, ketimpangan antarpenduduk dan negara yang semakin tinggi, sehingga upaya pencapaian target tanpa kelaparan semakin berat.

“Hal ini menunjukkan pentingnya kita meningkatkan aksi karena waktu untuk penuhi target SDGs kurang dari 8 tahun lagi, sehingga saya memandang bahwa implementasi SDGs harus dipercepat, dan ketahanan negara berkembang dalam hadapi krisis harus diperkuat,” tegasnya.

Akibat krisis multidimensi itu, pendanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Kesenjangan pembiayaan SDGs global pun meningkat dari US$ 2,5 triliun per tahunnya sebelum pandemi Covid-19, menjadi US$ 4,2 triliun pascapandemi.

“Karenanya kita tidak bisa bekerja business as usual dan perlu lakukan extraordinary effort,” tegas Puan.

Kesenjangan pembiayaan tersebut juga dinilai memerlukan langkah-langkah terobosan untuk pendanaan pembangunan. ...

