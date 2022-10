BKSAP DPR: Indonesia Komitmen Capai Net Zero Emission 2060

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Putu Supadma Rudana menegaskan Indonesia memegang teguh komitmen memberantas perubahan iklim. Hal ini untuk mencapai net zero emission atau emisi nol bersih pada tahun 2060.

Hal itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini dalam sesi kedua Parliamentary Forum in The Context of The G-20 Parliamentary Speaker’s Summit (P-20) di gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/10/2022).

"Komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, sebagaimana ditegaskan dalam KTT Perubahan Iklim COP-26 yang diadakan di Glasgow tahun lalu, melalui pembangunan rendah karbon (PRK) sebagai tulang punggung strategi pemulihan yang akan membawa Indonesia menuju ekonomi hijau,” kata Putu dalam keterangannya, Jumat (7/10/2022).

BACA JUGA

Ini Lima Pilar Penting Capai Net Zero Emission

Dia mengatakan Indonesia di tingkat internasional telah menunjukkan komitmennya dengan mendukung dan meratifikasi berbagai perjanjian internasional, termasuk Paris Agreement melalui Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Kemudian, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim melalui UU 6/1994, dan Protokol Kyoto melalui UU 17/2004. "Karena komitmen internasionalnya, Indonesia juga telah mengadopsi tujuan yang ambisius namun dapat dicapai,” ujar Putu.

Untuk itu, Putu mengatakan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengintegrasi rencana pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3 persen pada 2024, meningkat 1,3 persen dari rencana 2015-2019.

BACA JUGA

Mobil Listrik Dinilai Sarana Capai Net Zero Emission 2060

“Menerbitkan Nationally Determined Contribution (NDC) yang menetapkan target tanpa syarat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dan target bersyarat sebesar 41 persen (dengan dukungan internasional), dibandingkan terhadap skenario business as usual tahun 2030,” tuturnya.

Ia menegaskan parlemen memiliki peran yang krusial dalam perumusan kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim, melalui tiga fungsi utamanya yaitu legislatif, penganggaran dan pengawasan. Dalam konteks ini, menurut Putu, harus dipastikan bahwa UU atau tindakan tentang perubahan iklim bersifat inklusif.

“Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan tiga pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, yang dimana sangat penting selama fase pemulihan pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Baca selanjutnya

Untuk mencapai hal itu, Putu berpandangan anggota parlemen harus mengintegrasikan pendekatan ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com