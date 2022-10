Momen Bahagia Luhut: Jadi TNI, Ikut Reorganisasi Kopassus

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan salah satu momen bahagia dalam bagian hidupnya adalah ketika ikut mereorgansiasi Kopassus.

"Itu the part of my life, Tuhan mengatur universe ini mengatur life. Saya masih ikut bagian mengatur negeri ini, mudah-mudahan tambah baik, itu jadi kepuasan tersendiri. Jadi kalau tanya ke saya, mana yang paling bahagia, tentu saja tentara. Itu yang paling saya nikmati, saya ikut menjadi bagian mereorganisasi Kopassus," ucap Luhut dalam peluncuran buku berjudul LUHUT: Biografi Luhut Binsar Pandjaitan Jumat (7/10/2022).

Luhut mengatakan dirinya tetap memegang teguh keprofesionalan. Ia mengaku tidak pernah mendapatkan privillage di TNI yang membesarkannya.

Dia mengaku sempat ragu dengan buku yang dirlisnya. "Buku saya sendiri, baru saya dibikin. Saya ragu juga buku ini mau ditulis apa ini. Saya diinterview lima kali 1 jam, 1 jam, menggali lagi memori saya. Itu yang saya bilang mistery of life, kita tidak tahu apa yang terjadi sama kita, kita tidak perlu merasa yang paling hebat paling sengsara, paling beruntung tidak ada," kata Luhut.

Luhut juga mengungkapkan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Untuk itu Luhut mengajak berkerja sama membangun Indonesia.

"Saya mengajak ayo kita semua jadi satu bangsa yang satu dengan segala perbedaan untuk menghadapi situasi ini, kalau kita satu saat menangani Covid-19 itu sudah hebat, yang lain tidak akan sehebat itu," imbuhnya.

