Tersangka Pembunuhan Satu Keluarga di Way Kanan Diteriaki Warga

Way Kanan, Beritasatu.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Lampung dan Polres Way Kanan menggelar rekonstruksi pembunuhan satu keluarga yang terjadi di Desa Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, Jumat (7/10/2022).

Rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga ini dipimpin Kapolres Way Kanan, AKBP Teddy Rachesna. Dua tersangka pembunuhan, Erwinudin (50) dan anaknya, Dicky Wahyu Saputra (17) dihadirkan dalam proses rekonstruksi. Sejumlah adegan diperagakan Erwinudin, pelaku pembunuhan terhadap empat anggota keluarganya termasuk ayah kandung dan adik kandungnya.

Proses rekonstruksi yang dilakukan di rumah korban yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) dan di septic tank yang berada di belakang rumah korban ini menjadi perhatian ratusan warga setempat. Mereka ingin menyaksikan proses rekontruksi. Tidak jarang mereka meneriaki dan melontarkan umpatan kepada tersangka Erwinudin dengan sebutan pembunuh.

Umpatan warga semakin menjadi saat Erwinudin memperagakan adegan memasukkan jasad para korban ke dalam lubang sumur yang telah dialihfungsikan menjadi septic tank.

Warga meneriakinya dengan kata pembunuh.

"Dasar pembunuh," teriak sejumlah warga.

Setelah memperagakan sejumlah adegan di rumah korban dan di lubang septic tank. Proses rekontruksi dilanjutkan di lokasi kedua yakni di kebun singkong, tidak jauh dari rumah korban.

Lokasi rekontruksi kedua merupakan tempat ditemukan mayat Juwanda, korban kelima dari ...

