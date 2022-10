Krisis Global, Upaya Jokowi Tarik Investor Diapresiasi

Jakarta, Beritasatu.com - Upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya menarik investasi di Indonesia meski di tengah guncangan geopolitik dunia dan krisis global diapreasi. Apresiasi tersebut diutarakan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto.

Menurut Eko, di tengah situasi sulit saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin suatu negara untuk menjadikan negaranya tujuan investasi di tengah situasi global yang tidak menentu. Eko berpandangan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia tetap menjadi magnet bagi para investor lantaran dinilai Indonesia berisiko kecil mengalami resesi.

“Mendorong peningkatan investasi di tengah ancaman resesi global memang tidak mudah, tetapi justru di situ bisa menjadi peluang Indonesia yang kemungkinannya masuk ke resesi kecil, sehingga bisa menjadi daya tawar untuk menarik minat investor,” ujar Eko, Sabtu (8/10/2022).

BACA JUGA

Jokowi Apresiasi UMKM Bali yang Menembus Pasar Luar Negeri

“Negara lain terancam resesi, Indonesia menjadi alternatif investasi investor,” sambungnya.

Eko mendorong Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah yang sudah disiapkan pemerintah sebagai lokasi untuk pertumbuhan ekonomi harus dilengkapi dengan infrastruktur yang lengkap.

Baca selanjutnya

“Untuk itu kawasan industri yang siap menampung investasi menjadi penting, termasuk ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com