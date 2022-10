Tingkatkan Peluang Portofolio, Alpha JWC Gaet Mitra-mitra Strategis

Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan modal ventura Indonesia, Alpha JWC Ventures (Alpha JWC) mengumumkan kerja sama strategis dengan Google APAC, The Hoffman Agency dan Hepmil Creators Network sebagai knowledge partners. Kerja sama ini bertujuan mengembangkan dan memperluas dukungan di jaringan Alpha JWC kepada para pendiri portofolio-nya di seluruh Asia Tenggara untuk menerima pelatihan, workshop, dan konsultasi terbaik dari para ahli di bidang pemasaran, branding, teknologi, digital dan pembuatan konten.

Inisiatif Alpha-X yang baru-baru ini diluncurkan akan meningkatkan peluang keberhasilan pendiri portofolio Alpha JWC melalui peningkatan keterampilan, pemberdayaan dan dukungan. Selain itu, kerja sama regional ini juga akan memberikan akses kepada startup dalam mengetahui rate layanan yang kompetitif melalui Alpha JWC.

“Kami berharap dapat menghadirkan yang terbaik dari Google melalui adopsi produk, teknologi dan insight lainnya untuk mengembangkan bisnis portofolio Alpha JWC. Selain itu, untuk mendukung kemitraan dan membantu startup di tahap awal, program Cloud dari Google untuk Startups akan menawarkan dukungan dalam aspek teknis, bisnis, dan finansial, termasuk kredit Cloud hingga US$ 200.000 selama 2 tahun bagi startup yang telah menerima pendanaan hingga dan termasuk Seri A,” ujar Head of VC and Startup Partnerships Southeast Asia Kiran Bapna dan Head of VC & Startup Ecosystem APAC Google Cloud Michael Langford dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/10).

Selain pelaksanaan pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan platform dan teknologi, area fokus lainnya adalah membantu para pendiri portofolio Alpha JWC dalam mengembangkan cerita brand mereka dan meningkatkan kesadaran serta jangkauan audiens lainnya. Hal ini sangatlah penting bagi pendiri startup tahap awal yang masih perlu menentukan strategi brand dengan anggaran dan sumber daya yang lebih terbatas.

“Kami dari Hepmil Media Group, merasa senang bermitra dengan Alpha JWC Ventures dalam menghadirkan solusi pemasaran brand untuk memaksimalkan brand dan jangkauan para perusahaan portofolio Alpha JWC di antara Gen Z dan Milenial. Kami sangat bersemangat untuk melakukan kreasi bersama dari kampanye inovatif yang akan membuka peluang luar biasa untuk value creation yang lebih baik,” kata CEO Hepmil Media Group Karl Mak.

Diakui oleh General Manager The Hoffman Agency Singapura dan Indonesia Maureen Tseng, setelah bekerja sama dengan berbagai startup di Asia Tenggara, pihaknya merasa senang bahwa The Hoffman Agency dapat bekerja sama dengan Alpha JWC Ventures untuk melengkapi perusahaan portofolio mereka dengan tips dan medium lainnya agar dapat menceritakan kisah brand mereka dengan tepat dan strategis.

“Mengingat akar perusahaan kami ada di Silicon Valley, membangun ekuitas brand untuk teknologi dan startup adalah spesialisasi kami. Dengan tingkat inovasi, energi dan optimisme yang kami lihat di Indonesia, kami percaya banyak narasi dan cerita yang dapat digali untuk menyelesaikan masalah bisnis melalui kehadiran para portfolio Alpha JWC,” tambah Maureen.

Sebagai informasi, saat ini Alpha JWC terus berinvestasi pada pendiri hebat, dan menyadari pentingnya untuk mendukung dan merangkul secara aktif para pendiri portofolionya agar memiliki keberlanjutan bisnis yang strategis.

Value Creation Partner Alpha JWC Ventures Erika Go menuturkan, para pendiri startup bakal menghadapi tantangan besar dalam menjalankan bisnisnya dan pendanaan itu sendiri tidak cukup untuk membantu mereka berhasil atau menavigasi pasang surut dalam perjalanan mereka kedepannya.

“Kami sangat percaya bahwa perlu adanya bentuk dukungan yang lebih dari sekadar suntikan modal, dan mendorong kami untuk meluncurkan inisiatif Alpha-X dengan memanfaatkan kerja sama dengan jaringan mitra kami yang luas untuk memungkinkan para pendiri portofolio kami dan tim mereka dapat terbantu dalam menghadapi area kritis tertentu. Kedepannya, kami akan terus merekrut lebih banyak partner dalam beberapa bulan mendatang untuk melengkapi bidang pengetahuan dan keahlian lain yang akan sangat bermanfaat bagi para pendiri portofolio kami,” kata Erika.

Sumber: BeritaSatu.com