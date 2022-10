Bisnis Merugi 10% Akibat Pelanggaran Keamanan Siber

Jakarta, Beritasatu.com – Trellix, perusahan keamanan siber, merilis hasil penelitian oleh Coleman Parkes dan didukung XDR Survey Ebook yang mengungkap dampak dari sistem keamanan terisolir, titik lemah dalam sistem keamanan dan kurangnya kepercayaan diri di antara tim operasi keamanan (SecOps) di Indonesia.

Berdasarkan penelitian, sebanyak 86% responden memperkirakan organisasi mereka kehilangan pendapatan hingga 10% dari pelanggaran terhadap keamanan siber dalam 12 bulan terakhir. Bisnis-bisnis skala menengah (dengan pendapatan US$ 50-US$ 100 juta) rata-rata kehilangan pendapatan sebesar 4%. Sedangkan 2,5% untuk bisnis besar (dengan omset US$ 5 miliar-US$ 10 miliar) menunjukkan kerugian pendapatan antara US$ 125 juta dan US$ 250 juta (sekitar Rp 1,8 triliun hingga Rp 3,7 triliun).

BACA JUGA

Evolusi XDR dari Trellix untuk Hadapi Gelombang Ancaman Siber

Survei yang dilakukan terhadap 500 ahli keamanan siber di Indonesia tersebut juga memberikan pandangan terhadap masa depan keamanan siber serta teknologi yang siap merevolusi operasi keamanan. Sebanyak 93% dari responden menggambarkan bahwa model sistem keamanan yang mereka gunakan saat ini ‘terisolir’. Tetapi baru tiga perempat (75%) dari responden yang besar kemungkinan bakal mengalokasikan anggaran mereka untuk mengadopsi solusi yang lebih canggih, termasuk extended detection and response (XDR) untuk memberikan pendekatan keamanan siber yang lebih terintegrasi.

Managing Director Trellix untuk Asia Jonathan Tan mengatakan, bahwa mengingat sederet insiden keamanan siber yang terjadi sepanjang 2022 maka Indonesia saat ini berada pada posisi yang krusial.

“Untuk melawan serangan-serangan siber ini, data loss prevention harus menjadi salah satu prinsip utama dari setiap platform keamanan siber. Alih-alih mengadopsi lebih banyak produk keamanan yang berbeda, yang dibutuhkan organisasi di Indonesia adalah perubahan radikal dalam pendekatan mereka terhadap keamanan siber, menuju sistem bersifat menyeluruh dan cerdas yang dapat bekerja secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar dia.

BACA JUGA

Minim Ahli Keamanan Siber, Indonesia Sasaran Empuk Hacker

Ditambahkan oleh Jonathan, berbeda dengan 36% rata-rata global, hanya 28% ahli keamanan siber di Indonesia yang merasa ‘percaya diri’ dengan kemampuan organisasi mereka untuk beradaptasi secara cepat terhadap ancaman-ancaman siber baru. Sementara itu, 58% dari mereka mengakui bahwa ancaman siber berkembang sangat pesat sehingga kesulitan untuk mengimbangi.

Laporan menyebutkan, rata-rata organisasi tempat para responden bekerja menghadapi 44 serangan siber setiap harinya, sementara lebih dari seperempat (27%) mengakui bahwa setiap hari mereka harus menghadapi 50 hingga 200 serangan siber. Kemudian ada lebih dari sepertiga (38%) melaporkan dibanjiri oleh serangan siber yang tidak pernah berakhir, sehingha menjadi salah satu penyebab utama yang membuat mereka frustasi dalam bekerja.

BACA JUGA

Pakar Siber Ragu Bjorka Adalah Pembeli Channel Telegram MAH

Di samping itu, solusi yang tidak saling terhubung turut menghambat pertumbuhan bisnis. 6 dari 10 ahli keamanan siber mengakui, teknologi yang mereka gunakan saat ini tidak memungkinkan tim operasi keamanan untuk bekerja secara maksimal. Sekitar sepertiga (35%) dari responden menyadari bahwa sistem keamanan mereka saat ini memiliki beberapa titik lemah.

Sehubungan dengan XDR sebagai revolusi dalam keamanan siber. Sebanyak 21% dari ahli keamanan siber menyampaikan telah mengimplementasikan XDR dalam organisasi mereka. Dan ada 39% lainnya yang kemungkinan besar mengimplementasikan dalam 18 bulan ke depan. Teknologi pendukung lainnya yang kemungkinan besar akan diimplementasikan adalah simulasi serangan (41%), Network Detection and Response (NDR) (40%), dan Endpoint Detection and Response (EDR) (40%).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com