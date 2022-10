Ini Tanggal Favorit Konsumen Indonesia untuk Belanja Online

Jakarta, Beritasatu.com – Tahukah Anda, ternyata ada tanggal-tanggal di mana terjadi transaksi belanja online yang paling tinggi?

Perusahaan e-commerce enabler, Sirclo, bersama Katadata Insight Center telah melakukan kajian bertajuk “Navigating Indonesia’s E-Commerce: Omnichannel as the Future of Retail". Dari hasil kajian tersebut, tergambar perilaku konsumen Indonesia saat berbelanja online, di mana konsumen berbelanja online paling banyak di tanggal 25--28.

Senior Store Commercial Manager Sirclo Trias Puspita Hayati memaparkan, hasil kajian tersebut juga mengungkap, frekuensi belanja online konsumen Indonesia dalam satu bulan sekitar 1-3 kali. Rata-rata anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 250.000.

“36,8% konsumen di Indonesia sering berbelanja online. Untuk rentang tanggal kenaikan jumlah transaksi, paling tinggi dalam setiap bulan di tanggal 25--28,” ungkap Trias Puspita Hayati dalam webinar UMKM Go Online yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Minggu, (9/10/2022).

Dari informasi tersebut, Trias berharap pelaku bisnis yang memasarkan produknya di berbagai platform online, bisa membuat berbagai strategi pemasaran yang cocok dengan konsumen Indonesia.

“Ini peluang yang sangat besar yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kalau ingin membuat promosi atau mengeluarkan produk baru, bisa dikeluarkan di tanggal-tanggal terjadi kenaikan transaksi, yaitu 25--28,” kata Trias.

Untuk pelaku usaha yang belum memanfaatkan platform online dalam berjualan, Trias juga mendorong agar segera melakukan transformasi. Sebab ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari digitalisasi bisnis. Misalnya, pengalaman belanja semakin mudah bagi konsumen dalam aspek pembayaran, pengiriman, dan order tracking. Manfaat lainnya, brand memiliki katalog produk yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, brand mampu membangun branding yang konsisten di berbagai kanal, hingga memperluas cakupan pasar yang ditargetkan.

