Mahasiswa dan Milenial Dukung BNPT Kategorikan KKB Papua sebagai Teroris

Jayapura, Beritasatu.com – Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengategorisasikan kelompok kriminal bersenjata (KKB)di Papua sebagai kelompok teroris. Menurut Boy Rafli, hal itu berdasarkan atas aksi kekerasan yang selama ini dilakukan oleh KKB baik terhadap warga sipil maupun aparat keamanan.

"Apalagi motif aksi kekerasan yang dilakukan itu untuk memisahkan diri dari NKRI," kata Boy Rafli dalam keterangannya yang diterima Beritasatu.com, Selasa (11/10/2022).

Sebelumnya Boy Rafli menyampaikan penjelasan tentang kategorisasi KKB tersebut dalam kunjungannya di Sentani, Jayapura, Papua, pada Sabtu (8/9/2022).

Penjelasan tentang ketegorisasi KKB sebagai kelompok teroris yang disampaikan Boy Rafly itu mendapat dukungan Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI). Ketua Umum AMMI Nurkhasanah menerangkan bahwa kategorisasi BNPT terhadap KKB sangat urgen.

BACA JUGA

4 Jenazah Korban Kebrutalan KKB Disemayamkan di Manokwari

Tindakan KKB juga sesuai dengan terminologi terorisme dalam berbagai litetatur. "Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik), praktik tindakan teror," kata Nurkhsanah.

Ia mengatakan, kejahatan yang dilakukan KKB sudah sesuai dengan terminologi terorisme itu. "KKB telah menyebabkan banyak jatuhnya korban dan menimbulkan ketakutan yang luas di masyarakat," katanya.

Ditambah lagi, terang Nurkhasanah, mereka (KKB) menginginkan memisahkan diri dari wilayah NKRI. “Kita tahu kekejaman KKB telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Mereka mengancam hak untuk hidup (the right to life), kebebasan (liberty) dan keamanan seseorang (security of person) yang mempunyai implikasi luas bagi keamanan dan perdamaian global. Mereka (KKB) juga ingin memisahkan diri dari NKRI,” sambung Nurkhasanah.

Baca selanjutnya

AMMI juga menyebutkan selama kurun waktu Januari hingga Oktober 2022, KKB ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com