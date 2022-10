Telan Anggaran Rp 23,5 Miliar, Trotoar Margonda Depok Bakal Instagramable

Depok, Beritasatu.com – Proyek Penataan trotoar Margonda Depok segmen 3 ditargetkan rampung pada bulan Desember 2022. Pekerjaan yang dimulai sejak 6 September ini menelan anggaran Rp 23,5 miliar. Penataan trotoar Margonda Depok akan berkonsep etnik, futuristik, dan Instagramable.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty mengatakan, masa pengerjaan proyek ini 102 hari kalender.

"Selesai 16 Desember 2022, mudah-mudahan sih awal Desember sudah selesai sebelum kontrak berakhir,” katanya, Rabu (12/10/22).

Citra menjelaskan, penataan trotoar di Jalan Margonda ini nantinya akan memiliki lebar masing-masing 4 meter di kedua sisi. Konsepnya, ttrotoar akan dibuat menarik dan kekinian.

“Konsepnya yang etnik, futuristik, dan instagramable. Jadi nanti right of way (ROW) nya kita lebarkan 4 meter, kemudian ada penerangan jalan umum (PJU) etnik juga,” katanya.

Citra mengungkapkan, lampu etnik nantinya akan dipasang. Kemudian juga trotoar dilengkapi ...

Sumber: BeritaSatu.com