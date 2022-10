Solusi Keamanan Siber, SNC Hadir Bantu Pelaku Usaha Amankan Data

Jakarta, Beritasatu.com - Security and Connectivity (SNC) kini resmi diperkenalkan publik di Heart Space 2.0, Jakarta, Rabu (12/10/2022). SNC hadir sebagai solusi keamanan siber yang bisa membantu para pelaku usaha untuk mengamankan data-data mereka.

"Kita hadir juga itu karena saya lihat saya katakan banyaknya kebutuhan juga dari sisi end user dan rekan-rekan pelaku usaha untuk membantu mengamankan data di pihak mereka, that's why kita hadir seperti itu," ujar Chief Information Security Officer (CISO) SNC, Bruce Hanadi kepada awak media di Heart Space 2.0, Jakarta.

Bruce menerangkan, sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki awareness cukup serta kapasitas terkait pentingnya sistem pengamanan data yang paripurna. Terkait hal tersebut, dia menyampaikan SNC siap memberikan bantuan ke para pelaku usaha.

"Dengan pengalaman kita, kita memiliki people yang mengetahui bagaimana menggunakan semua perangkat-perangkat sekuriti itu secara optimal," imbuhnya.

SNC menawarkan berbagai paket solusi keamanan siber yang bisa disesuaikan untuk konsumen. Hal itu seperti customer ICT solution package yang bakal menunjang pertumbuhan bisnis konsumen. Dalam paket ini, sudah termasuk vulnerability assessment serta penetration testing.

Selain itu, SNC juga memberikan perlindungan selama 24 jam setiap hari kepada para pengguna jasa layanan. Perlindungan tersebut mencakupi network management and security monitoring, security and risk assessment, threat intelligence and instrusion management, surveillance and access control, detection analysis and response, dan escalation recommendation serta remeditation.

Sumber: BeritaSatu.com