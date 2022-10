Ini Beragam Manfaat Presidensi G-20 untuk Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia sebagai pemegang presidensi G-20 pada tahun ini yang memiliki kesempatan yang baik untuk memaksimalkan langkah diplomasinya.

Dengan mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger", Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu memulihkan perekonomian global yang berkelanjutan.

Peneliti Center of Food, Energi, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dhenny Yuartha mengatakan, momentum Presidensi G-20 Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian dan meredam konflik antara Rusia dan Ukraina, sehingga dapat memperlancar rantai pasok global. Alhasil, kenaikan harga komoditas global seperti minyak mentah bisa ditekan.

"Kalau pertemuan G-20 diarahkan untuk memberikan jembatan perdamaian itu, maka sepertinya kenaikan harga minyak dunia juga bisa ditekan," ujar Dhenny dalam keterangannya pada Rabu (12/10/2022).

Ia menambahkan, Presidensi G-20 juga bisa diarahkan untuk membujuk negara-negara produsen minyak global yang tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) supaya dapat meningkatkan produksinya.

