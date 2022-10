Menkominfo Ungkap Era Konvergensi Industri Siaran dengan OTT

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, mengapresiasi dan memberikan dukungan atas metamorfosis Beritasatu Media Holdings menjadi B Universe. Metamorfosis ini mejadikan B Universe menjadi media multiplatform, termasuk di dalamnya BTV yang dikategorikan sebagai industri broadcasting. Namun, Johnny juga menekankan bahwa saat ini adalah era konvergensi antara industri broadcasting dengan the new media atau Over The Top (OTT).

“Saya memberikan dukungan, yang pertama, selamat atas metomorfosa Beritasatu News Channel menjadi BTV. Kami ucapkan selamat untuk mengambil bagian di digitalisasi broadcasting nasional kita,” kata Johnny saat menghadiri acara gala dinner BNI Investor Daily Summit 2022 di JCC Senayan, Jakarta, (12/10/2022).

Johnny juga menyampaikan tentang amanat UU Cipta Kerja bahwa mulai 2 November 2022, merupakan momentum digitalisasi broadcasting Indonesia, di mana akan dilakukan Analog Switch Off(ASO), peralihan dari televisi analog ke televisi digital.

